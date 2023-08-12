"إيكواس" تؤجل اجتماعًا عسكريًا بشأن النيجر لأسباب فنية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، قررت اليوم السبت، تعليق اجتماع عسكري رئيسي بشأن الأزمة في النيجر، بعد يوم من قولها إنها ستحشد قوة "احتياطية" في محاولتها إعادة رئيس النيجر محمد بازوم إلى السلطة، بعد الإطاحة به.

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وأجّلت المجموعة اجتماع رؤساء أركان "إيكواس"، إلى أجل غير مسمى "لأسباب فنية"، كان من المقرر أن يعقد اليوم في العاصمة الغانية أكرا.

قادة أركان جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون في غانا

وقال مسؤول بالحكومة النيجيرية، أمس إن قادة أركان جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون في غانا اليوم، لوضع خطط تدخل عسكري محتمل في النيجر.

أعربت الحكومة البريطانية عن ترحيبها بعزم أعضاء إيكواس

جاء ذلك بعدما أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بتفعيل قوة احتياط، وأعلن الاتحاد الإفريقي، تأييد قرارات "إيكواس" بشأن النيجر، فيما أعربت الحكومة البريطانية، عن ترحيبها بعزم أعضاء "إيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميًا.