سبب وحيد يبعد راموس عن الانتقال لنادي الاتحاد السعودي

يقترب النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لدعم دفاع النمور في الموسم الجديد.

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يريد الاتحاد التعاقد مع لاعب جديد في قلب الدفاع بعد إصابة أحمد حجازي بالرباط الصليبي، وسيكون من الصعب التعاقد مع لاعب محلي لذلك وقع الاختيار على لاعب أجنبي كما قالت التقارير الإسبانية في الساعات الاخيره والتي ربطت اسم راموس بالانتقال للاتحاد.

موقف راموس من الانتقال لنادي الاتحاد السعودي

يوافق سيرجيو راموس على الانتقال لنادي الاتحاد في الموسم الجديد، وتكرار مزاملة كريم بنزيما التي كانت في ريال مدريد.

سبب وحيد يبعد راموس عن نادي الاتحاد

وقالت التقارير الإسبانية أن امر توقيع راموس لنادي الاتحاد متروك لإدارة النادي وللتقييمات الداخلية، ومناقشة عقد اللاعب وراتبه السنوي، سواء تم إضفاء الطابع الرسمي على جميع جوانب العقد الذي تمت مناقشته مع اللاعب الإسباني.