قنصل مصر العام بإيطاليا تتابع مستجدات قضية المصري المقتول وموعد شحن الجثمان

استقبلت القنصلية المصرية بميلانو، ممثلة في السفيرة منال عبدالدايم، شقيق وعم وخال محمود سيد محمد عبدالله، المصري المقتول بإيطاليا صاحب الـ 19 عامًا، والذي عثر عليه في البحر مقطوع الأيدي والرأس أمام سانتا مارجريتا ليجوري بمنطقة جنوة.

وأكدت السفيرة منال عبدالدايم، قنصل مصر العام بإيطاليا، متابعتها المستجدات الخاصة بالقضية كافة حتى الانتهاء من كل شيء والوصول إلى الحقيقة الكاملة وراء النقط الغامضة كافة، وأنه فور الانتهاء من التحقيقات كافة، سيكون هناك تصريح جاهز خلال 24 ساعة لخروج الجثمان وترحيله إلى مصر لدفنه بمسقط رأسه.

وقد عثر قائد أحد اليخوت قبالة سواحل سانتا مارجريتا ليجورى بإيطاليا على جثمان شاب يطفو بالماء من دون يدين ورأس، وبإبلاغه السلطات المختصة لتمشيط المنطقة عثرت على اليدين، وباستخدام تقنيات تحليل الحمض النووى تبين أن الجثمان للشاب المصري محمود سيد، الذي وصل إلى ميلانو عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وفور وصوله مكث في دار رعاية القصّر بجنوة، وأخذ بصمات أصابعه حتى اختفائه في مايو الماضي، حيث خرج منها ولم يعد، وذهب للتدريب بأحد محال تصفيف الشعر في شارع ديل كامبو، ثم أخيرًا في طريق ميرانو في سيسترى، ومن ثَمَّ انقطعت أخباره.

وعلى الفور تم القبض على المتهمين، وهم علي عبدالغني الشهير باسم بوب، ويبلغ من العمر 27 عامًا صاحب محل تصفيف الشعر الذي كان يعمل به المجني عليه، حيث قال في التحقيقات إن أحمد جمال كامل عبدالوهاب، الشهير باسم تيتو 26 عامًا وهو مساعده، كان يتحدث مع محمود عبدالله المجني عليه بسبب تركه العمل لديه بمحل الحلاقة والذهاب إلى محل حلاقة آخر.

وقام المتهمان بقتل وتقطيع جسد محمود عبدالله البالغ من العمر 19 عامًا بمدينة جنوة، كانا يعملان بمحل تصفيف الشعر.