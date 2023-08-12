براءة مرتضى منصور من سب وقذف رجل الأعمال هاني شكري

قضت الدائرة الأولى مستأنف بالمحكمة الاقتصادية، ببراءة مرتضي منصور في القضية رقم 1000 لسنة 2023 جُنح اقتصادي المَرفوعة من رجل الأعمال هاني شكري عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك والمُرشح السابق لمنصب أمين صندوق بالمجلس السابق ضد المستشار مرتضى منصور؛ بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حجز دعوى مرتضى منصور.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة في الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بإحالة القضية إلى رئيس محكمة النقض للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الأخذ بالمبدأ الذي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن والعدول عن المادة التي قررت أحكام الاتجاه الآخر بعدم جواز الطعن.