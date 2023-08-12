الشرطة الفرنسية تخلي برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة

قامت الشرطة الفرنسية، بإخلاء برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

أخلت السلطات الفرنسية في العاصمة باريس، اليوم السبت، 3 طوابق في برج إيفل، في إطار إجراءات احترازية إثر «تهديد بوجود قنبلة».

وأعلن مصدر في الشرطة الفرنسية، إغلاق برج إيفل في باريس أمام الجمهور وإخلاء الزوار من 3 طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج، بسبب تهديدات بوجود قنبلة بداخله، وهو ما خلق الذعر والقلق لدى المواطنين.

وأسفر الإنذار الأمني إلى إخلاء 3 طوابق من البرج الواقع وسط باريس، والذي يعد أحد أبرز معالم فرنسا السياحية الذي جذب 6.2 ملايين زائر العام الماضي.

وأكدت الهيئة التي تدير البرج أن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان، بما في ذلك مطعم يقع في البرج.

وصرحت متحدثة: «هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف، لكنه نادر الحدوث».

وتجدر الإشارة إلى إنشاء برج إيفل يعود إلى عام 1887، وانتهت أعمال البناء به في مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر.