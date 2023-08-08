" تجاهل كامل لحماية المدنيين".. فرنسا تندد بالهجمات الروسية على شرق أوكرانيا

أدانت فرنسا، بشدة، الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدينتي "بوكروفسك" و" كوبيانسك " شرقي أوكرانيا، مؤكدة أن تلك الهجمات تظهر تجاهل روسيا الكامل لحماية المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الصواريخ الروسية استهدفت مبنى سكنيا في بوكروفسك؛ ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 60 آخرين، وكذلك مدينة كوبيانسك ومحيطها؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد من المواطنين.

وأوضحت أن هذه الهجمات الجديدة على المناطق السكنية، تظهر - مجددا - تجاهل روسيا الكامل لحماية المدنيين وعدم احترامها للقانون الإنساني الدولي الذي تنتهكه بشكل صارخ ومتكرر.

وأكدت الخارجية أن فرنسا ستواصل التزامها بتعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا، لاسيما من خلال دعم قدراتها الدفاعية وبالتنسيق الوثيق مع شركائها.

كما ستواصل دعم المحاكم الأوكرانية والدولية؛ من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.

ومن جهته، أوضح بافلو كيريلينكو رئيس الإدارة العسكرية في دونيتسك في تلغرام أن هذه الضربة خلفت "خمسة قتلى وأربعة عشر جريحا. إضافة إلى ذلك، نحن على علم بمقتل اثنين من موظفي خدمات الإنقاذ في أوكرانيا فضلا عن عسكري. كذلك، أصيب تسعة من عناصر الشرطة وموظف حكومي محلي وعسكري".

وشاهد صحافيون في وكالة الأنباء الفرنسية موجودون في عين المكان عمال إنقاذ ينشطون في محيط المبنى المكون من خمس طوابق والذي تضرر بشدة، حيث كانوا يُجلون جرحى وسط الأنقاض ويعملون على إنزال سكان عالقين في شققهم باستخدام سلالم كبيرة.

هذا، وكان رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إن روسيا ضربت "مبنى سكنيا عاديا". وأضاف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "لقد أُطلِق صاروخان. أصيب مبنى سكني عادي. للأسف ثمة ضحايا. المسعفون (...) في الموقع. إنقاذ الناس مستمر".

كما نشر الرئيس الأوكراني مقطعا مصورا يُظهر أشخاصا يُزيلون الأنقاض من مبنى مكون من خمس طوابق، يعود تاريخه إلى الحقبة السوفياتية وقد تهدمت طبقته العلوية جراء الضربة.

ومن جهتها، كتبت إدارة بوكروفسك العسكرية على فيس بوك "عملية الإنقاذ مستمرة. اليوم نحن غارقون في الألم والغضب والدموع".

وإلى ذلك، أبلغت السلطات العسكرية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا عن مقتل مدنيَّين اثنين، رجل وامرأة، في غارة روسية مساء الإثنين على قرية كروغلياكيفكا، حيث أدى قصف إلى مقتل رجلين في اليوم السابق.

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