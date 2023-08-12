إضراب جديد للأطباء في إنجلترا (شاهد)

دخل آلاف الأطباء في المستشفيات البريطانية في إضراب لمدة أربعة أيام للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا في البلاد، في تحرك اجتماعي آخر داخل نظام الخدمة الصحية الوطنية (ان اتش اس) الذي يشهد أزمة.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرا رًا يرصد بدء إضراب جديد لأطباء بريطانيا، وحكومة سوناك ترد.

ودخل أطباء بريطانيا في إضراب جديد للمطالبة بزيادة الأجور، ويستمر الإضراب حتى الثلاثاء المقبل، وينضم إلى الآلاف من الأطباء المبتدئين المسعفين الذين يسعون إلى زيادة أجورهم 35%.

وسيتم تعليق تقديم الرعاية لمدة أربعة أيام حتى في حالات الطوارئ، وجاء الرد الحكومي بما لا يشتهي المضربون، إذا اتهم وزير الصحة، الجمعية الطبية البريطانية بالتهور في الإضرابات، ووصفها بأنها لا داعي لها.

الصحة البريطانية تطالب الأطباء بإنهاء الإضراب

وطالب وزير الصحة البريطاني، المضربين بإنهاء ذلك، والتوقف عن إيذاء المرضى

ووفقا لـ"سكاي نيوز عربي" فإن هؤلاء الأطباء خسروا 26 بالمئة من راتبهم منذ عام 2008 عندما فُرض الاقتصاد في النفقات في إطار سياسات التقشف، كما ذكرت نقابة الاطباء البريطانية التي تطالب بزيادة الرواتب بنسبة 35 بالمئة.

وتعارض حكومة المحافظين ذلك متمسكة باقتراحها "النهائي" الذي قدمته منتصف الشهر الماضي بزيادة قدرها 6 بالمئة، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 1250 جنيها إسترلينيا (نحو 1586 دولار).

بينما يؤثر التضخم على القوة الشرائية في المملكة المتحدة، انضم الممرضون والأطباء والمسعفون إلى الإضرابات.

وصرح روبرت لورنسون من نقابة الأطباء البريطانية لوكالة فرانس برس الجمعة أن "العديد من الزملاء يغادرون إلى بلدان أخرى أو يختارون وظائف أخرى لأن الراتب منخفض جدا لممارسة الطب".

وأضافت النقابة "إذا نجحنا في دفع رواتب أفضل للأطباء وتمكنا من جعل نظام الخدمة الصحية الوطنية مكانا أفضل للعمل، ستتحسن العديد من شروطنا لأنه سيكون لدينا ثغر أقل لملئها في جدول العمل"، مستطردة:" "سيتحسن الوضع بالنسبة الى الجميع بما في ذلك المرضى".

وقالت سومي مانيراجان الطبيبة المشاركة في الاضراب الجمعة امام المستشفى الجامعي في لندن "نذهب إلى العمل وأحيانا لا نعرف ما إذا كان سيكون هناك فريق عمل كامل معنا أم سيكون هناك نقص. ببساطة لم تعد هذه الاوضاع قابلة للاستمرار".

وفقًا لأرقام ان اتش اس تم تأجيل 835 الف موعد طبي بسبب الإضرابات المختلفة منذ نهاية 2022.