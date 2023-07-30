بوركينا فاسو.. إضراب القضاة احتجاجًا على اختطاف جنود لمعتقل

أصدر قضاة بوركينافاسو، إضرابًا يقضي بوقف جميع الأنشطة في المحكمة احتجاجًا على اختطاف مجموعة من الجنود في السجن أمس الجمعة ، فيما كانت الأخيرة قيد الاعتقال بصحبة أحد أفراد أسرته، وثمانية أشخاص آخرين.



ودعت نقابة قضاة بوركينا فاسو، في بيان لها، كافة القضاة إلي تعليق أنشطتها في المحكمة إلي دمج ما يسمى بالسيدة المعالجة التقليدية في مركز الحبس الاحتياطي، وإصلاح التصحيح في واغادوغو".



وأوضح اتحاد القضاة، خلال الفترة الأخيرة، أصيب الرأى العام “بالصدمة”، بعد تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشهدًا لتعذيب شاب يبلغ من العمر خمسين عامًا على يد أفراد كانوا سيتصرفون تحت رعاية المعالج التقليدي الذي سيكون شفيعهم.



وقد أتاح تحقيق للشرطة إمكانية القبض على تسعة أشخاص ، وقررت النيابة الشروع في إجراءات قانونية بشأن أعمال "التعذيب والاعتداء المتعمد والحبس" وإحالة ضد المتهمين لأغراض الإجراءات "، لاحظنا أن محكمة أواغا الثانية كانت محاطة بمجموعة صغيرة من الجنود الملثمين والمسلحين ، وعلى متنها اثنان على وجه الخصوص.

وأوضحت النقابة سيارات بيك آب وعربة مصفحة من أجل "تحرير المعالج" من أيدي عملاء الحرس الأمني ​​للسجون.

تم تسليم المعتقل باسم نيكيما أمسيتو إلى عناصر تدعي أنها جزء من وكالة المخابرات الوطنية (ANR)، دون موافقة المدعي العام وذلك بناءً على تعليمات من مدير عام إدارة السجن الذي أعلن عن نفسه فيما بعد، أن تصرف بناء على تعليمات من الوزير المسؤول عن العدل وحقوق الإنسان ، جادل نقابة القضاة.



من جانبه ، أوضح المدعي العام لبوركينا فاسو ، لوران بودا ، في بيان صحفي أن "الوقائع ذات الصلة ، والمثبتة في أهميتها المادية والتي لا جدال فيها في صحتها ، تشكل عقبة خطيرة أمام الإجراءات القانونية التي لا يزال من الضروري تذكرها ، يبقى فقط مرتبطا بالمبادئ التي يسنها الدستور والقوانين التي تحكم بلدنا ".



طالب وزير العدل بضرورة احترام مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال العدالة ، مع دعوته لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة نيكيما أمسيتو إلى السجن".



رد المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو ، جان إيمانويل ويدراوغو ، بإظهار تفهم الحكومة "في مواجهة ردود الفعل هذه" قبل طمأنة الجمهور بأنه "واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على أفضل معاملة لهذا الملف في إطار الاحترام الصارم لـ" مبادئ سيادة القانون ، وعدم التسامح مطلقا مع الإفلات من العقاب ، والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين ".

