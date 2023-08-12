الهلال والنصر..لأول مرة فريقين من دولة واحدة في نهائي البطولة العربية

تواصل النسخة الحالية من البطولة العربية “ كأس الملك سلمان للأندية الأبطال ” أرقامها المميزة حيث شهدت المسابقة العديد من الأرقام والإحصائيات التي تحدث لأول مرة في ظل مشاركة العديد من نجوم الكرة العالمية في هذه النسخة .

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ويشهد نهائي البطولة العربية للأندية بين النصر والهلال السعوديين واقعة لم تحدث من قبل في تاريخ المسابقة منذ أول نسخة لها 1995، حيث تواجد فريقين من دولة واحدة في المباراة النهائية ، وهو ما حدث في النسخة الحالية والتي جاءت تحت مسمى كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023 ، حيث أصبح النهائي سعوديا خالصا .

الهلال والنصر

واستطاع الكبارين الهلال والنصر في خطف بطاقة التأهل إلي نهائي النسخة الحالية من البطولة العربية والأحتفاظ باللقب للدولة المستضيفة ، حيث تأهل الزعيم بعدما تخطى عقبة مواطنه الشباب السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ضمن دور نصف النهائي، فيما صعد النصر لهذا الدور عقب الفوز على نظيره فريق الشرطة العراقي بهد نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة سلطان الرياضية.

وتستعرض “ بوابة الوفد ” نهائيات البطولة العربية

المسمي القديم للبطولة العربية “ بطولة الأندية العربية الأبطال " :

بطولة الأندية العربية الأبطال

نسخة 1995 ، توج الهلال السعودي بأول لقب عربي على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف .

نسخة 1996 ، حقق الأهلي المصري اللقب بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف .

نسخة 1997، فاز الأهلي الأفريقي التونسي على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف .

نسخة 1998 ، حقق وداد تلمسان الجزائري اللقب على حساب الشباب السعودي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف .

نسخة 1999 ، نجح الشباب السعودي في الفوز على الجيش السوري بهدفين نظيفين.

نسخة 2000 ، توج الصفاقسي التونسي باللقب على حساب الجيش السوري بهدفين مقابل هدف.

نسخة 2001 ، فاز بها السد القطري على مولودية وهران الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف ..

نسخة 2002 ، خطف أهلي جدة السعودي اللقب بعد فوزه على الأفريقي التونسي بهدف نظيف.

نسخة 2003 ، توج الزمالك المصري بلقب البطولة بعد فوزه على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف.

المسمى الجديد للبطولة العربية “ دوري أبطال العرب " :

دوري أبطال العرب

نسخة 2004 ، حقق الصفاقسي التونسي اللقب بعد التغلب على الإسماعيلي المصري بركلات الترجيح 4-3.

نسخة 2005 ،تغلب اتحاد جدة السعودي على الصفاقسي التونسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1.

نسخة 2006 ، خطف الرجاء المغربي اللقب من إنبي المصري بعد الفوز ذهابًا وإياباً بنتيجة 3-1.

نسخة 2007 ، كان اللقب لصالح وفق سطيف الجزائري على حساب الفيصلي الأردني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-1.

نسخة 2008 ، حقق وفق سطيف الجزائري للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-0 .

نسخة 2009 ،حقق خلالها الترجي التونسي اللقب على حساب الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-1 .

المسمى الحالي “ البطولة العربية ”

البطولة العربية

نسخة 2012-2013 ، حقق الاتحاد الجزائري اللقب بعد فوزه على العربي الكويتي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2 .

نسخة 2016-2017 ، فاز الترجي التونسي باللقب الثاني على حساب الفصيلي الأردني بنتيجة 3-2.

نسخة 2018- 2019 ، تمكن النجم الساحلي التونسي من الفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف .

نسخة 2019 -2020 ، توج الرجاء المغربي باللقب على حساب اتحاد جدة السعودي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.