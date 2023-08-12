أرسنال يضرب نوتينجهام بثنائية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال على نظيره نوتينجهام فريست بثنائية نظيفة، في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف الشوط الأول بين أرسنال و نوتينجهام

جاء الهدف الأول لأرسنال عن طريق اللاعب نيكيتاه في الدقيقة 26، بعد أن مرر جابرييل مارتينيللي كرة بالكعب بطريقة فنية رائعة من يسار منطقة الجزاء إلى إدوارد نيكيتاه الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك، هدف فيه الكثير من الموهبة من اللاعب البرازيلي الذي أبدع في صناعة الهدف.

ثم جاء الهدف الثاني لأرسنال عن طريق ساكا في الدقيقة 32، بعد تمريرة ويليام ساليبا إلى ساكا الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لصالح آرسنال لتسكن الكرة الشباك.

يذكر أن تم تأجيل موعد انطلاق مباراة آرسنال و نوتينجهام فوريست لمدة نصف ساعة، وذلك في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء سبب تأجيل مباراة آرسنال ونوتينجهام بسبب خلل تقني في نظام التذاكر الإلكترونية لدخول الجماهير المباراة .