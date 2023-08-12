تفوق كاسح للزعيم ..تاريخ مواجهات الهلال والنصر في البطولة العربية

ساعات قليلة وتنطلق القمة السعودية المرتقبة والتي ستجمع بين الهلال والنصر في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال “ البطولة العربية 2023 ”.

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ويستضيف إستاد مدينة الملك فهد الرياضية أحداث نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر والمقرر لها في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتستعرض “ بوابة الوفد ” تاريخ مواجهات الهلال والنصر في البطولة العربية

ألتقي الهلال والنصر في 3 مواجهات سابقة بتاريخ لقاءات البطولة العربية ، شهد الثلاث مباريات تفوق كاسح للزعيم على مواطنه النصر السعودي.

وكانت أول مباراة جمعت بينهما بتاريخ مواجهات البطولة العربية في دور نصف النهائي نسخة 1995، ونجح الهلال خلالها في تحقيق الفوز بركلات الترجيح 4-2، بعدما أنتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

ثم جاءت المواجهة الثانية في نهائي البطولة العربية لأبطال الكؤوس والتي شهدت فوز الزعيم بهدفين مقابل هدف والتتويج باللقب.

فيما أنتهت نتيجة أخر مباراة جمعت بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في دور دور المجموعات من البطولة العربية للأندية عام 2001.

في سياق متصل لعب الهلال مع نظيره النصر في 175 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والعربية والاسيوية ، فاز الزعيم في 71 مباراة،، بينما حقق العالمى الفوز في 60 مباراة فقط، وسجل 217 هدفًا، في حين حسم التعادل نتيجة 44 مباراة.