رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال بنهائي البطولة العربية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهة من العيار الثقيل أمام غريمه التقليدي نادي الهلال في القمة العربية التي ستجمع بينهما ضمن نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال “ البطولة العربية 2023 ”.

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تشكيل النصر المتوقع

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي نهائي البطولة العربية بتشكيل مكون من :

في مركز حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- عبدالله مادو- أليكس تيليس.

في خط الوسط: عبد الله الخبيري- مارسيلو بروزوفيتش- سيكو فوفانا.

في خط الهجوم: ساديو ماني- أندرسون تاليسكا- كريستيانو رونالدو.

والجدير بالذكر أن الهلال تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الشباب بثلاثية مقابل هدف، فيما صعد النصر إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الشرطة العراقي بهدف نظيف.

