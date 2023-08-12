علي عوف يناشد محافظ القاهرة الموافقة على إقامة مظلة لحماية المرضى من الشمس

زحام رهيب لشراء الأدوية أمام صيدلية الإسعاف

ناشد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية اللواء خالد عبد الله محافظ القاهرة بالموافقة على إقامة "مظلة " ومقاعد انتظار أمام صيدلية الإسعاف المتواجدة بميدان الإسعاف حتى يستظل اسفلها المرضي المترددين على الصيدلية لصرف الأدوية .

موضحا أن المحافظة لن تتحمل جنيها واحدا فى تكلفة المظلة أو المقاعد نحن فقط نريد الموافقة وإصدار الترخيص حتى نرحم المرضي من الشمس والمطر .

أوضح "عوف " أن صيدلية الإسعاف تعتبر ملجأ لجميع المرضي حيث يوجد بها جميع الأدوية وفى حالة وجود أى نقص فى سوق الدواء يتم طرحه فى صيدلية الإسعاف وهى الصيدلية الوحيدة التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية والتى تعتبر احدى اكبر مستوردى وموزعى الدواء فى مصر ,فضلا عن انها الشركة الوطنيه المنوط لها مسئولية استيراد احتياجات البلاد من الادوية المستوردة ذات التقنية التكنولوجية الجديدة والتى ليس لها بدائل محلية .اضافة الى ادوية الاورام والبيوتكنولوجى بما يكفى حاجة المواطنين والمستشفيات والهيئات الصحية والعلاجية

وأشار عوف إلى ان جميع الأدوية بداية من أدوية الغدة الدرقية والسكر والاورام وأدوية الكيماوي متواجدة بصيدلية الإسعاف بالاسعار الرسمية ،على سبيل المثال حقنة الأنسولين فى صيدلية الإسعاف ب ٢٥٠٠ جنيها فى حين وصل سعرها فى السوق السوداء إلى ٥ آلاف جنيها لذا فإن اقبال المرضي عليها كبير للغاية هذا بالإضافة إلى الاشتراكات والتأمين الصحى وبالتالى يصل عدد المستفيدين إلى آلاف المرضي يوميا ويتم صرف الأدوية بالروشتة منعا لبيعها فى السوق السوداء أو الاتجار بها .لذا أكرر مناشدتى لمحافظ القاهرة بالموافقة على إصدار ترخيص لإقامة مظلة لان" المرضي يتعذبوا فى الحر ...حرام"

وأضاف الدكتور على عوف أن مصر لا يوجد بها أزمة دواء طالما هناك بديل للأدوية سواء المحلى أو المستورد

.موضحا أن سوء استخدام الأدوية وراء اختفاء بعضها من الأسواق،بالنسبة للأدوية المستوردة لا يوجد بها اى تأخير وقد ساهمت الافراجات الجمركية التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى فى وصول كل الشحنات المستوردة للأسواق الا أن قيام بعض المرضي بشراء كمية كبيرة أكبر من المعتاد تسبب فى بعض النقص فى بعض الأصناف الا أن هذه الأصناف يوجد لها بديل وفى حالة وجود أى دواء ناقص يجب الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٠١ للابلاغ عن النقص ومعرفة مكان تواجد الدواء البديل



