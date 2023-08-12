تدريب فتيات شمال سيناء على ريادة الأعمال تشجيعًا للمشروعات الصغيرة

قال محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية العمل بشمال سيناء، إن دورة ريادة الأعمال لفتيات المحافظة، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المديرية لنشر ثقافة العمل الحر ومساعدة شباب الخريجين في إقامة مشروعات صغيرة تساهم في الحد من معدلات البطالة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتوعية الشباب بأهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تدريب فتيات شمال سيناء

وجاء ذلك، ضمن تنفيذ البرنامج التدريبي المجاني الذي تستفيد منه 21 فتاة في مجال ريادة الأعمال، بمركز التدريب المهني بالعريش لمدة 4 أيام، لتدريب الفتيات علي كيفية إعداد خطة العمل للمشروع، والتدريب على إعداد خطة التسويق ورأس المال المطلوب، وتكاليف الإنتاج والمشتريات وإعداد القوائم المالية وتحديد مدي استمرار المشروع.

تدريب فتيات شمال سيناء

وأكد مدير المديرية، على دور الوزارة في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتأسيس المشروعات ذات رأس المال الصغير وإعدادهم لسوق العمل، فضلًا عن تسليط الضوء على دور المشروعات الصغيرة فى التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالعمل على تنمية مهارات الشباب وتمكينهم للمشاركة في سوق العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في عمليات التنمية، وتحسين مستويات المعيشة والحد من معدلات البطالة.