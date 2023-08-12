31 غارة روسية و 49 هجومًا بالمدفعية خلال 24 ساعة على أوكرانيا

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أعلنت اليوم السبت، أن الجيش الروسي شن في آخر 24 ساعة، 5 ضربات صاروخية و31 غارة جوية و49 هجومًا بالمدفعية الثقيلة على مواقع عسكرية وبلدات مأهولة بالسكان.

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30 اشتباكًا قتاليًا على الجبهة في اتجاهات مختلفة بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية

وأضافت الهيئة في بيان، أنه نتيجة لهذه الهجمات، قُتل وجُرح مدنيون، بينهم أطفال، ودُمرت العديد من المباني السكنية والبنى التحتية المدنية الأخرى، في حين وقع أكثر من 30 اشتباكًا قتاليًا على الجبهة في اتجاهات مختلفة بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرين فورم".

قوات الدفاع الأوكرانية تواصل شن هجمات مضادة في اتجاهات ميليتوبول

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل شن هجمات مضادة في اتجاهات ميليتوبول وبيرديانسك، والحصول على موطئ قدم على الحدود التي تم التوصل إليها والقتال المضاد بفعالية لتحريرها بالكامل.