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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الليلة .. باريس سان جيرمان يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة لوريان بالدوري

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان الفرنسي

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان تحت قادة مدربه لويس إنريكي رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي بمواجهة لوريان مساء اليوم السبت ضمن الجولة الأولي من الدوري الفرنسي .

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يواجه باريس سان جيرمان نظيره فريق لوريان على ملعب بارك دي برانس والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان باريس سان جيرمان تةج بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة .

في سياق متصل حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة الأفتتاحية والتي جمعت بين نيس مع ضيفه ليل مساء أمس الجمعة في المباراة الأولى من الموسم الجديد للدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم نيس بالهدف الأول عن طريق سجله جايتان لابورد في الدقيقة 18، وتعادل ليل بإقدام  بافودي دياكيتي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
 

 

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