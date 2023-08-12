النائب طلعت عبد القوي: مصر لا تزال تتعرض للمؤامرات من قوى الشر

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية أن مصر لا تزال تتعرض للمؤامرات والمخاطر من خلال استمرار قوى الشر والظلام والارهاب فى بث الاشاعات والاكاذيب والسموم ضد مصر.

وأشار إلى أن أكبر دليل على ذلك ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.



وقال " عبد القوى " فى بيان له أصدره اليوم إن المصريين أصبحوا على درجة كبيرة من الوعى حيث يلقون بمثل هذه الأكاذيب فى مكانها الطبيعى بسلة المهملات مؤكداً أن هناك الالاف من الاشاعات والاكاذيب والسموم التى تم بثها ضد الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها الوطنية ولكن جموع المصريين لم يتأثروا بها من قريب أو بعيد.



ووجه الدكتور طلعت عبد القوى تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بملف الوعى واشادته الكبير بالمصريين ووطنهم وحرصهم الحقيقى والناجح فى الحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مثمناً التواصل الدائم والمستمر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة لتفنيد وتكذيب جميع الاشاعات والاكاذيب التى تبث ضد الدولة.



وكان المركز الاعلامى لمجلس الوزراء قد تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.



وأكدت وزارة الزراعة، أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مُشددةً على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.



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