تضامن النواب يثمن توفير الأوقاف نصف مليون شنطة سلع للأسر

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وامين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب بنجاح وزارة الأوقاف في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية لتوفير (511) ألف شنطة سلع غذائية بتكلفة (50.078.000) جنيه منها (25.078.000) خمسة وعشرون مليونًا وثمانية وسبعون ألف جنيه من وزارة الأوقاف من باب البر و(25.000.000) خمسة وعشرون مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.



ووجه " المير " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير إلي العالم المستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على حرصه على أن يكون لوزارة الأوقاف نصيبًا كبيرًا في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.



مؤكدًا أن وزارة الأوقاف ومن خلال رؤية ثاقبة للدكتور محمد مختار جمعة حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في تعظيم ومضاعفة الموارد الذاتية للوزارة مما جعلها تساند وبكل قوة في مختلف المبادرات الرئاسية لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية على أهالينا من البسطاء.

وزارة الأوقاف



وأكد المهندس حسن المير أن وزارة الأوقاف ولأول مرة في تاريخها وفي عهد الرئيس السيسي تعددت أدوارها لخدمة المجتمع وأصبح لها أدوار اقتصادية واجتماعية في غاية الأهمية.



مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك ما تحققه وزارة الأوقاف من عوائد اقتصادية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال الدور الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأوقاف المصرية والتي تضاعفت إيراداتها وأرباحها عشرات المرات خلال السنوات الماضية.



وكانت وزارة الأوقاف قد أوضحت في بيان لها أن وزارة التموين ستقوم بتوفير الشنط لحساب وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ليتم توزيعها على المستحقين بالتعاون بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات



وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وبالتعاون بينهما في العناية بالأسر الأولى بالرعاية.