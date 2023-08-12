معرض الحرف اليدوية بالجيزة.. صناعة رائدة بأيد مصرية

في إطار اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير الصناعات الحرفية، تنطلق اليوم السبت أعمال معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة لما له من دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري.

الحرف اليدوية

وتعد الحرف اليدوية أو الصناعات التقليدية هي الصناعات المعتمدة على اليد أو باستخدام الأدوات البسيطة فقط وهي أحد القطاعات الرئيسية التقليدية الحرفية، وعرفت مصر الحرف اليدوية منذ عهد الفراعنة حيث تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب في صناعة الحرف اليدوية من حيث استخدام المنتجات الطبيعية من القطن والأصواف والخشب.

معرض الحرف اليدوية

الصناعات اليدوية

و تشتهر الصناعات اليدوية المصرية بتنوعها وغناها وتفردها من حيث اتقان الصنعة ومراعاه التفاصيل ومن أهم هذة الصناعات صناعة الكليم في مناطق فوة والجورة بالعريش ومرسي علم وأبو سمبل وسيوة، وصناعة التطريز في مناطق دمياط وسيوة وبئر العبد بالعريش وسانت كاترين، وصناعة النسيج في مناطق أخميم بسوهاج ونقادة بالأقصر، وساقية أبوشعرة المتخصصة في صناعة السجاد اليدوي، وصناعة الجلود وتتركز في مناطق مصر القديمة والإسكندرية وحلايب وشلاتين، وصناعة الحلي في مناطق تجمع نصر النوبة وتجمع حلايب وشلاتين ومرسي علم، وتجمع الجمالية المتخصص في المشغولات الفضية، وصناعة الرخام وتتركز في مناطق الدريسة وشق الثعبان بالإضافة إلى تجمعات في مجالات صناعة الخيامية والتللي والعرجون والأثاث.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن معرض الحرف التراثية بالجيزة:

تنطلق أعمال معرض الحرف التراثية واليدوية بالجيزة اليوم السبت حتى يوم 14 سبتمبر.

يتم تنظيم المعرض بالتعاون مع منصة أيادي مصر ومجلس الاعمال اليمني.

يشارك في المعرض 35 عارض من أبناء محافظة الجيزة.

كما يشارك في المعرض ممثلين عن دول (اليمن وفلسطين وسوريا والسودان والمغرب والصين والهند وبيرو).

ويضم المعرض عارضين من محافظات الفيوم والشرقية وأسوان والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد ووزارة الزراعة.

يسهم المعرض في توفير العديد من فرص العمل لابناء المحافظة.

معرض الحرف اليدوية

ويشمل معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهربها قرى المحافظة.

كما يسهم المعرض في إتاحة تم فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.