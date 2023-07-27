عمال الصناعات الغذائية يتعهدون بزيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي

شهد اليوم الختامي من فاعليات الدورة التثقيفية لعمال الصناعات الغذائية، حضور مكثف لقيادات العمل النقابي من مختلف الشركات والمصانع التابعة للنقابة العامة، حيث شهدت جلسات الدورة التثقيفية وعلي مدار ثلاث ايام مناقشات جادة حول قوانين "العمل الجديد" وشرح فلسفة القانون وكذلك قانون "التأمينات" وآليات المفاوضة الجماعية والآليات السلمية لتحقيق مكاسب العمال في الجمهورية الجديدة.

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وقد جري تكريم المشاركين بالدورة التثقيفية ومنحهم شهادات تقدير اعترافا من النقابة تحت رئاسة النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ؛ بالدور بالغ الأهمية لعمال الصناعات الغذائية؛ والتأكيد علي أهمية المشاركة في مختلف المجالات "السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وتأتي النسخة الخامسة للدورة التثقيفية تحت عنوان "شارك.. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا" وهي المحور الأساسي الذي وضعته النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في مقدمة الاستراتيجية الخاصة بعملية التثقيف النقابي لخلق جيل قادر علي الدفاع عن قضايا العمال.

النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ

خالد عيش يدعم عمال الصناعات الغذائية

وقال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إنهم بدأوا عملية التثقيف النقابي لدعم عمالنا خلف خطوط الإنتاج والتوسع في هذا الملف لم يكن ليظهر إلي النور دون حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد، وتثقيف العامل بحقوقه وواجباته أمر بالغ الأهمية في ظل وجود تيارات تعمل ضد حالة الاستقرار، مشيرًا إلي أهمية تصميم حوار وطني مصغر علي مستوي النقابات نستمع من خلالها الي اراء العمال ونناقشهم ونتبادل معهم وجهات النظر وتسجيل ملاحظات المشاركين والرد عليهم.

وتوجه المشاركين بالدورة التثقيفية بالشكر للقائد العمالي خالد عيش علي ما يبذله من جهود لدعم عمال مصر بصفه عامه وعمال الصناعات الغذائية بصفه خاصة، مؤكدين رغبتهم الصادقة في تحقيق مزيد من الإنتاج لدفع عجلة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.