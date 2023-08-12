عمرو أديب يشعل جوجل بحفل خطوبة ابنه.. فيديو وصور

تصدر الإعلامي عمرو أديب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في حفل خطبة ابنه، على الكاتبة فرح الطوخي.

واحتفلت عائلة أديب أول أمس الخميس، 10 أغسطس بـ"خطوبة" خالد نجل الإعلامي عمرو أديب، في حفل عائلي، اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

حفل خطبة نجل الإعلامي عمرو أديب

وحضر حفل الخطوبة عم العريس المخرج عادل أديب، وزوجته الفنانة منال سلامة، وابنتهما أميرة أديب، والإعلامية لميس الحديدي.

عائلة أديب تحتفل بخطبة نجلها خالد

أول عريس..لميس تهنئ خالد أديب

وهنأت لميس الحديدي نجل زوجها خالد، قائلة "أول عريس في جيل شباب عيلة أديب، خالد عمرو أديب، ألف مبروك يا خلود وللعروسة الجميلة فرح الطوخي وألف مبروك لوالدته العزيزة أماني سوكا وعقبالك يا نور".

لميس الحديدي تهنئ خالد أديب

لميس الحديدي تهنئ خالد أديب

ونشرت أميرة الديب مجموعة من الصور التي وثقت كواليس حفل الخطوبة، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير 'إنستجرام'.

لميس الحديدي تهنئ خالد أديب

عمرو أديب

هو مذيع ومقدم برامج مصري، يرأس محطة نجوم إف إم إذاعة مصرية، ويشارك في إدارة عدد من المشروعات التي يمتلكها «آل أديب» في مصر.

تزوج مرتين الأولى من «أماني سوكا» ولديه منها خالد، ولاحقاً تزوج من الإعلامية لميس الحديدي ولديه ولدان ويعيش في القاهرة.

حياة عمرو الفنية والإعلامية

شارك عمرو أديب في التمثيل بدور «مصطفى أمين» في فيلم كوكب الشرق الذي دار حول قصة حياة «أم كلثوم» واستعان به المخرج الأردني «محمد عزيزية» في إحدى حلقات مسلسل «قضية رأي عام»، كما انه يقدم البرنامج الحواري الحكاية على قناة ام بي سي، وهو ابن السيناريست عبد الحي أديب، وأخو المخرج عادل أديب والإعلامي عماد أديب صاحب شركة جود نيوز، درس في كلية فكتوريا القاهرة ودرس الإعلام في جامعة القاهرة.

مناصبه وأعماله

يستضيف عمرو أديب لمشاركته في تقديم برنامج القاهرة اليوم سابقا، بعد رحيل زميلته السابقة نيرفانا إدريس من البرنامج وأشهر من يقدم البرنامج معه عزت أبو عوف الذي يطلق عليه عمرو (مستر اييزت) ورجاء الجداوي وضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات والمحامى خالد أبو بكر والإعلامي محمد مصطفى شردي وأحمد موسى بالإضافة إلى مشاركة مع الصحفي حمدي رزق الذي يقدم فقرة استعراض صحافة اليوم التالي، والذي أصبح بعد فترة من مشاركته في البرنامج رئيسا لتحرير مجلة المصور.

كما يرأس تحرير جريدة العالم اليوم، وهو المدير التنفيذي لإذاعة نجوم إف إم الغنائية والجريدة والإذاعة تابعين لشركة جود نيوز المملوكة لأخيه عماد الدين أديب، بعدها انتقل للعمل مقدماً لبرنامج «كل يوم» على قناة أون إي، والذي استمر في العمل فيه لمدة سنة، ثم انتقل حالياً للعمل في قناة إم بي سي مصر للعمل مقدماً لبرنامج «الحكاية».