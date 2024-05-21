سارة أبي كنعان ووسام فارس .. «الثمن» يكتب بداية عشقهما

يستعد الثنائي اللبناني الشهير، سارة أبي كنعان ووسام فارس، لدخول عش الزوجية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد رحلة من العشق تأخذ منحنى جديد بزواجهما.

احتفلا العاشقان سارة أبي كنعان ووسام فارس، بتوديع العزوبية في أجواء رومانسية مميزة بحضور الأصدقاء المقربين والعائلة، وحرصا على توثيق هذه اللحظات من خلال جلسة تصوير برفقة الحضور وكلبهما الذهبي .

سارة آبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان وباميلا كيك

"الثمن" بداية قصة عشق سارة أبي كنعان ووسام فارس

أعلنا الحبيبان خطبتهما بعد أيام قليلة من انتهاء مسلسل الثمن، والذي كان بداية ظهورهما سويًا في عمل درامي عُرض من خلال منصة إلكترونية شهيرة، وحقق نجاحًا وصدى واسعًا وقت عرضه، وكان بمثابة انطلاق لقصة حبهما التي خرجت للنور بعد انتهاء عرضه .

سارة أبي كنعان ووسام فارس

وبدأ الثنائي في الظهور سويًا عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال مشاركتهما اللحظات الرمانسية مع جمهورهما، وأصبحا محط أنظار المتابعين والجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي .

كان آخر ظهور لهما سويًا الثنائي على ريد كاربت حفل joy awards 2024، والذي أقيم منذ أشهر قليلة ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وخطفت سارة كنعان وخطيبها وسام فارس، أنظار الحضور بإطلالتهما المميزة والجذابة، وظهرت الفنانة مرتدية فستان بسيط من اللون الأبيض والأسود، ونسقت معه تصفيفة شعر أنيق مناسبة لإطلالتها، أما الفنان تألق بالبدلة الزرقاء في أسود.

سارة أبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان

بدأت «سارة» مشوارها الفني منذ أن كانت في الحادية عشرة من عمرها من خلال مسلسل (بنت الحي)، بعد ذلك ابتعدت بضع سنوات عن التمثيل للدراسة ثم عادت بعمر السابعة عشرة من خلال مسلسل (خطوة حب) وتوالت بعدها أعمالها، منها مسلسل (القناع) ومسلسل (أول مرة) وفيلم (24 ساعة حب) الذين نالت عنهم جائزة الموركس الذهبي كأفضل ممثلة واعدة عام 2013.

شاركت في بطولة مسلسلات (لو، إتهام، عشق النساء) فى رمضان 2014 وعنهم فازت بجائزة الموركس الذهبى كأفضل ممثلة بدور مساعد عام 2015 وقد درست سارة العلوم المخبرية في جامعة البلمند والصيدلة بالجامعة اللبنانية الأميركية.

سارة أبي كنعان

وسام فارس

ممثل لبناني من مواليد عام 1988، خاض مغامرة التمثيل من خلال مشاركته في عدة أعمال فنية أبرزها فيلم " حلوة كتير، كذابة، عصفوري، ومسلسل وين كنتي، وسنعود بعد قليل وآخرهم الثمن .

وسام فارس

سارة أبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان ووسام فارس

سارة أبي كنعان ووسام فارس