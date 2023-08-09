النصر يفوز على الشرطة العراقي ويتأهل لنهائي البطولة العربية

حقق فريق نادي النصر السعودي الانتصار على نظيره الشرطة العراقي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2023.

اقرأ ايضًا ..

النصر يتأهل لنهائي البطولة العربية

في الدقيقة 31 من الشوط الأول الغى الحكم هدف لكريسيانو رونالدو بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار"، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وبدون أي محاولات خطيرة للتسجيل.

سجل كريستيانو رونالدو هدف النصر الأول والوحيد في اللقاء عند الدقيقة 75 من عمر اللقاء عن طريق ضربة جزاء، والتي تحصل عليها النجم السنغالي ساديو ماني من مجهود فردي رائع.

وفي الدقيقة 86 الغى الحكم ضربة جزاء ثانية لنادي النصر تحصل عليها أيضًا ساديو ماني، وكان قرار الحكم بعدم وجود ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو "الفار".

وفي الدقيقة 88 من عمر اللقاء تمكن نواف العقيدي من التصدي ومنع هدف مؤكد للشرطة العراقي بعدما قام بدور المدافع، وتصدي لهدف مؤكد.

نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023

من المقرر أن تقام مباراة النصر مع الفائز من مباراة الهلال والشباب في نهائي البطولة العربية، يوم السبت المقبل الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري.