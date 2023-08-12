أسعار الأسماك صباح اليوم السبت في سوق العبور للجملة

أسعار الاسماك.. تباينت أسعار الاسماك، خلال الساعات الاولى من صباح، اليوم السبت، بـ سوق العبور للجملة والأسواق المصرية، وسجل سعر السمك البلطي مزارع سعر 90 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر السمك البوري نحو 130 جنيها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاسماك، والمأكولات البحرية، في الاسواق المصرية وسوق العبور، اليوم السبت، والتي جاءت أسعارها على النحو الأتي:

أسعار السمك اليوم السبت

أسماك

بلطي مزارع 90 جنيها.

بوري 130 جنيها.

طوبار 100 جنيه.

دنيس 200 جنيه.

قاروص 180 جنيها.

سالمون 430 جنيها.

بربوني 130 جنيها.

مكرونة سويسي 90 جنيها.

ماكريل بحري 95 جنيها.

سيلفر 45 جنيها.

سبيط 290 جنيها.

جمبري وسط 275 جنيها.

جمبري كبير 320 جنيها.

جمبري جامبو 375 جنيها.

لوت 130 جنيها.

كاليماري بلدي 130

باغة بلدي 45 جنيها.

موزة 50 جنيها.

شعور 30 جنيها.

مرجان سويسي 75 جنيها.

جمبري صغير 250 جنيها.

كابوريا ذكور 80 جنيها.

بلطي بلدي 70 جنيها.

بلطي صغير 62 جنيها.

كابوريا كبيرة 160 جنيها.