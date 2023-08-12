تعرف علي أسعار اللحوم والدواجن بأسواق الفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن اليوم السبت الموافق 12 أغسطس استقرارا في الأسعار، وخاصة فى أسعار الدواجن البيضاء والتى يرتفع الطلب عليها سواء من المطاعم أو من المواطنين للاستهلاك المنزلي.

وتباينت أسعار اللحوم الحمراء من منطقة إلى أخرى وتراوح سعر الكيلو بين 270 إلى 300 جنيها بينما بلغ سعر الكيلو من لحوم الماعز 325 جنيها، مع عدم إلتزام الجزارين بالأسعار.

توافر المعروض من الدواجن والكيلو ب64 جنيها في الفيوم

وتم بيع الكيلو من الدواجن البيضاء بمبلغ 64 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 5 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة بينما وصل سعر الدواجن الامهات إلى 60 جنيه والساسو 100 جنيه، والدواجن البلدي تم بيعها بمبلغ 110 جنيها.

وتم بيع كيلو الرومي بمبلغ 95 جنيها والبط البلدي بمبلغ 90 جنيها والبط المولار بمبلغ 85 جنيها ووصل سعر البانيه الى 150 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 73 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 70 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 80 جنيها والهياكل 45 جنيها، بينما سجل سعر البيض 100 جنيها للكرتونة.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وكافة أنواع اللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.