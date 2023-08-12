مُبتسمًا.. أول ظهور للشيخ ماهر المعيقلي بعد تعرضه لوعكة صحية بالمسجد الحرام

ظهر الدكتور ماهر المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، بصحة جيدة خلال زيارة أجراها منسوبو وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين للمعيقلي في منزله خلال الساعات الماضية.

ماهر المعيقلي

وظهر المعيقلي في منزله مبتسمًا وهو في أتم الصحة، بعد تعرضه لوعكة صحية داهمته خلال إمامته صلاة ظهر أمس الجمعة بالمسجد الحرام.

وسقط الشيخ ماهر المعيقلي خطيب المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة، وأصيب بحالة إغماء ولم يستطع إكمال صلاة، وتقدم بعدها الشيخ عبد الرحمن السديس وأمّ المصلين واستكمل الصلاة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية لحظة سقوط إمام الحرم المكي الشريف الشيخ ماهر المعيقلي في صلاة الجمعة، واستكمل الصلاة الشيخ عبدالرحمن السديس.

سبب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي

في حين كشفت رئاسة الشؤون الدينية عن سبب إغماء الشيخ ماهر المعيقلي خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، موضحة، في بيان رسمي أن الشيخ ماهر أصيب بحالة إرهاق بعد خطبة الجمعة ولم يستطع استكمال الصلاة، ثم تقدم الشيخ السديس لاستكمال الصلاة.

وقال خطيب الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي خلال خطبة الجمعة اليوم: إن صلاح الأبناء يكون بغرس محبة الله في نفوسهم، وحثهم على الصلاة والاهتمام بها، مضيفا: استوصوا بأولادكم خيرًا، يستوصون بكم برًا.

وأتم حديثه: احذروا من الدعاء على أولادكم، فكم دعوة وافقت ساعة استجابة

و طمأنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين السعودية، اليوم السبت، الجميع، على صحة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي بعد تعرضه لوعكة صحية خلال أداء صلاة الجمعة .