الدعاء للشيخ ماهر المعيقلي يجتاح تويتر.. لم يكمل صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

الشيخ ماهر المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام، أثار قلق المسلمون بمختلف أنحاء العالم حين ظهر عليه التعب في نهاية خطبة الجمعة بالمسجد الحرام ولم يستطع استكمال قراءة الفاتحة في أولى ركعات صلاة الجمعة، وأكمل الصلاة عنه الشيخ عبدالرحمن السديس رئيس الشؤون الدينية للحرمين الشريفين، الأمر الذي جعله الاكثر بحثًا على محركات البحث.

المسلمون يدعون للشيخ ماهر المعيقلي بالشفاء

كما دشن النشطاء هاشتاج يحمل اسم "ماهر المعيقلي"، داعين الله عز وجل أن يتم عليه بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وانهالت التعليقات ومنها:"رزق الله شيخنا تمام الصحة والعافية ولا أرانا فيه مكروه"، و"اللهم عافي الشيخ ماهر المعيقلي اللهم انه في ضمانك وامانك ووداعتك".

وغرد أخرون:"اليوم بصلاة الجمعه تعب الشيخ ماهر ولاقدر يكمل وكمل السديس اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيه ويعافيه"، و"اللهم احفظ الشيخ ماهر المعيقلي، لم يستطع إكمال الصلاة قبل قليل في المسجد الحرام . والشيخ عبدالرحمن السديس أكمل بدلاً عنه".

وارجع البعض أن ما اصاب الشيخ قد يكون عارض صحي بسبب الإرهاق أو ضربة شمس، ورجا الكثيرون من الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشيخ الجليل بالصحة ويجعل ما أصابه بميزان حسانته"، ومن بين التغريدت:"الشيخ ماهر لم يكمل الصلاة وتقدم الشيخ عبدالرحمن السديس، عافاك الله يا شيخ ماهر ..طهور ان شاء الله..الله يحفظك ويطول عمرك طاعته حفظه الله وأدام عليه الصحة والعافية يارب العالمين ،"، و"أسأل الله العظيم أن يشفي الشيخ ماهر المعيقلي ومايرى بأس وطهور إن شاء الله"، و"اللهم أعل عبدك ماهر المعيقلي الذي شرفته بالامامة في بيتك وحرمك يارب أعله إلى العافية ، وامسح عليه بيمينك الشافية".

وأوضح البعض ماذا يعني استكمال شيخ مكان شيخ في الصلاة لظرف طارئ، وقال أحد النشطاء:"لم يستطع إكمال سورة الفاتحة في صلاة الجمعة اليوم وأكمل الصلاة عنه الشيخ عبدالرحمن السديس وهو مايُسمى بالاستخلاف في الصلاة وقد حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم".

ما حدث للشيخ ماهر المعيقلي..إعياء وإرهاق في آخر الخطبة

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بياناً لما حدث اليوم بصلاة الجمعة بالمسجد الحرام الموافق 24 محرم 1445هـ، موضحًا أنه ألم بفضلية إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وأول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة معالي رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتابع البيان، أنه من المشروع في مثل ذلك أن يتأخر ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

وطمئن المتحدث الرسمي للرئاسة الجميع بأن فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي في خير وعافية وصحة جيدة ولله الحمد والمنة.