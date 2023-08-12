89% من الشباب يستخدمون الانـترنـت عام 2022.. تفاصيل

يحل اليوم العالمي للشباب، فى 12 أغسطس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم ، بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأرائهم وأعمالهم ومبادراتـهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها للمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "المهارات الخضراء للشباب ".

ومن منطلق اهتمام الدولة بالـشباب يتم عقد مؤتمر وطني بصفة دورية للـشباب سنوياً منذ عام 2016 ليكون بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والشباب الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء، وكان اخر مؤتمر تم انعقاده في 14/6/2023 بمحافظة الإسكندرية.

وقد أصدرالجهاز المركــزي للتعبئة العامــة والإحــصاء اليوم بياناً صحفياً ، بمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة .

الشــــباب حـــول العالــــم

- يعرف مصطلح " الشباب " وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة - ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء - على أنه الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين (15 -24) عاما. ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للشباب (1985) ومع ذلك فإن تعريف مصطلح " الشباب " يختلف من بلد إلى آخر وهذا يتوقف على تناسب بعض العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع.

- هناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين (15 -24 سنة)، يمثلون 16% من سكان العالم، من المتوقع ارتفاع عدد الشباب 7% بحلول عام 2030 - الموعد المرتجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - ليصل إلى حوالي 1.3 مليار شاب وشابة.

وفي ضــوء الإحصاءات التي يصــدرها الجــهاز يمكن استعراض أهــــم مؤشـــرات الشـــباب (18-29 سنة) في مصر كالتالي:

• بحسب بيانات الســكان 1-1-2023:

- بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 21,9 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان )50,5 % ذكور ـ 49,5% إناث).

• طبقاً لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين - أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي عام (2021/2022):

- بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليـــم العالـــي 3.5 مليون طـالب (51% ذكـور، 49٪ إناث).

- بلغ اجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.4 مليون طالب، مقابل 228,9ألف طالب في الجامعات الخاصة.

- بلغت نسبـة المقيـدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهــرية 74.9٪ من إجمالي المقيـديـن في تلك الجامعات (44.9% ذكــور، 55.1% انــاث) مقابـل 25.1٪ فــي الكليات العملية (53% ذكــور، 47% انــاث).

- بلغـت نسبة المقيديـن في الكليات النظريـة بالجامعات الخاصة 25.2٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (48.7% ذكور، 51.3% اناث) مقابل 74.8٪ في الكليات العملية (56% ذكور، 44% اناث).

- بلغ أجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكـوميــة وخاصـــة 181,4 ألف طالــب (46,1 ٪ ذكــــور، 53.9٪ إنــــاث).

- بلـغ متوســـط عــدد الطـــلاب لكـــل عضــو هيـئة تدريــس ومعاونيــهم 23 طـالب فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 16 طالــب بالجامـــعات الخاصــة.

• وفقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2022(بيانات أولية)

- بلـغ إجمـــالـي عدد خريجـــي الجــامعـات الحكوميـــة والخاصـــــة 543,8 ألف خريــج بنسبة ( 43.4% الذكور ، 56.6% الاناث) منهـم 505.1 ألف خريج مــن الجامـــعات الحكــومية بنسبة 92.9٪ وعدد 38.7 ألف خريج من الجامــعات الخـاصة بنسبة 7.1٪.

• طبقاً لبيانات بحث القوى العاملة عام 2022:

- بلغت نسـبة مساهمة الشباب (18-29سنة) في قوة العمل 39,2٪ (61,5٪ذكــــور، 14,4٪إنـــــاث).