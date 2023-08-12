السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات الفوج الثالث من معسكر "صّقُلَ سفراء مشواري"

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة  لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، المعسكر الثالث لصقل سفراء "مشواري"، وذلك بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات"الاسكندرية، البحيرة، دمياط"، خلال الفترة من ( ٩- ١٣ ) أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

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وتم تدريب السفراء علي مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة لصقلهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، بالإضافة إلى بعض مهارات تدريب المدربين"  TOT ".

والجدير بالذكر أن برنامج سفراء مشواري يتم تنفيذه مع النشء  للمرحلة العمرية من سن (١٠-١٤) عام، ويتضمن التدريب المهارات الحياتية مثل( التفكير الايجابي  والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزيه و كيفية التعلم والعمل الجماعى....).

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