الشباب والرياضة تنفذ فعاليات الفوج الثالث من معسكر "صّقُلَ سفراء مشواري"

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، المعسكر الثالث لصقل سفراء "مشواري"، وذلك بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسيف، بحضور سفراء برنامج مشواري، من محافظات"الاسكندرية، البحيرة، دمياط"، خلال الفترة من ( ٩- ١٣ ) أغسطس الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

وتم تدريب السفراء علي مجموعة من المهارات الحياتية الجديدة لصقلهم وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم، بالإضافة إلى بعض مهارات تدريب المدربين" TOT ".

والجدير بالذكر أن برنامج سفراء مشواري يتم تنفيذه مع النشء للمرحلة العمرية من سن (١٠-١٤) عام، ويتضمن التدريب المهارات الحياتية مثل( التفكير الايجابي والتواصل والتفكير الإبداعي والتقبل والأساليب التحفيزيه و كيفية التعلم والعمل الجماعى....).