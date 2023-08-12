السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة وUNFPA تنفذان دورات الدعم النفسي للوافدات السوريات والسودانيات

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، دورة الدعم النفسي بمركز شباب الزهور بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية  للوافدات السوريات.

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كما تم تنفيذ دورة الدعم النفسي للوافدات السودانيات بمركز شباب أرض اللواء بمحافظة الجيزة، ودورة الدعم النفسي للوافدات السودانيات والأفارقة بمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وذلك في إطار خطة عمل وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم خدمات الدعم النفسي والتوعية ضد العنف والصحة الانجابية والتدريبات الحرفية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، والتي تستهدف دمج الوافدات السوريات والسودانيات في المجتمع المصري وممارسة الأنشطة المختلفة داخل المساحات الآمنه بمراكز الشباب

جدير بالذكر وجود 9 مساحات آمنه بمراكز الشباب بمحافظات "الجيزة، القليوبية، الشرقية، دمياط، أسوان"، وجاري إنشاء مساحات آمنه بمحافظة القاهرة.

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