السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

نظام كييف يحاول تعويض فشله في هجومه المعاكس (فيديو)

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور سمير أيوب، الخبير في الشئون الروسية، إن نظام كييف فقد الأمل في تحقيق أي إنجازات جراء الهجوم المعاكس الذي أعدَّ له لمدة عام، ودُعِّمَ بأحدث أنواع الأسلحة الغربية، ونتيجة لهذا الفشل يبدو أنه يحاول التعويض.

اقرأ أيضا .. مليار يورو ذخيرة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا خلال 6 أشهر

وأضاف أيوب، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هذا التعويض يبدو أيضًا أنه يظهر في استهداف شبه يومي للأراضي الروسية، وأحيانًا هذا الاستهداف يصل إلى العاصمة موسكو أو شبه جزيرة القرم عبر الطائرات المُسيّرة.

الجيش الأوكراني أعدَّ نفسه جيدًا

وأوضح الخبير في الشئون الروسية أن كل ذلك لن يغير مسار الأمور على جبهات القتال، لافتًا إلى أن الجيش الأوكراني أعدَّ نفسه جيدًا، وكانت لديه معدات غربية حديثة، لكن بعد هذا الفشل يبدو أن روسيا لم تقف عند خطوط وقف إطلاق النار.

 القوات الروسية على الجبهة الشمالية الشرقية

وتابع: "كلما تشعر روسيا بأن الجيش الأوكراني منهك ومتعب على الجبهات، ويمكن أن تحدث بعض الخروقات، تحاول روسيا استثمار ذلك وتتقدم إلى الأمام، والذي لا يمكن أن نعتبره هجوما روسيا شاملا، ولكن تقوم به القوات الروسية على الجبهة الشمالية الشرقية".

مواد متعلقة

ريال مدريد وأتليتك بلباو.. موعد المباراة والقناة الناقلة

ظهر في 50 دولة.. متحور كورونا الجديد خطر قادم

224 ألف قذيفة أوروبية في أوكرانيا

أوكرانيا تبدأ مُشاورات مع بريطانيا حول الحصول على ضمانات أمنية

لندن لا تفكر في أي مبادرات سلام بشأن أوكرانيا.. مالقصة

أوكرانيا عاجزة عن حماية كييف من الهجمات الروسية.. خبير أمريكي يُوضح