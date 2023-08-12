مليار يورو ذخيرة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا خلال 6 أشهر

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم لأوكرانيا 223.8 ألف قذيفة للمدفعية و2.3 ألف صاروخ بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأخيرة، وفق روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، لوكالة "فرانس برس"، إن "دول الاتحاد الأوروبي قدمت لكييف نحو 223.8 ألف قذيفة مدفعية، بما فيها للمدافع الآلية البعيدة المدى والقذائف الموجهة وقذائف هاون، و2.3 ألف صاروخ من كافة الأنواع، والقيمة الإجمالية لهذه الذخائر تبلغ 1.1 مليار يورو".

ويدور الحديث عن التوريدات في إطار الخطة لتزويد أوكرانيا بمليون ذخيرة حتى نهاية العام الجاري، والتي تبناها الاتحاد الأوروبي في 9 فبراير الماضي، وخصص لتنفيذها ملياري يورو.

وكانت المرحلة الأولى من الخطة، الممتدة بين فبراير ومايو الماضي، تنص على شراء أكبر قدر ممكن من الذخيرة الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي وإرسالها إلى أوكرانيا لدعم هجومها المضاد.

وتتضمن المرحلة الثانية، التي من المقرر أن تستمر من مايو حتى نهاية العام، وضع طلبات لصناعة الذخيرة الجديدة خصوصا لأوكرانيا.