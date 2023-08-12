خريطة الفرق المتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة بمحافظة الفيوم

اعلنت مديرية الصحة بالفيوم خطط الفرق المتنقلة لمبادرة 100 يوم صحة بالفيوم خلال هذا الاسبوع بداية من اليوم السبت 12 اغسطس وحتى الجمعه القادمة 18 اغسطس .

فى ادارة بندر الفيوم فى الفترة الصباحية بمستفى الفيوم العام وحديقة الحيوان يوم السبت ويوم الاحد فى شركة النقل والسياحة بالحواتم وحديقة الحيوان ويوم الاثنين فى شركة مياة الشرب بمنشاة لطف الله وحديقة الحيوان والثلاثاء فى مستشفى الفيوم العام وحديقة الحيوان ويوم الاربعاء فى مجلس المدينة ويوم الخميس فى حديقة الحيوان والجمعه فى مسجد المعلمين .

بينما فى الفترة المسائية يوميا من السبت حتى الخميس فى نادى قارون الرياضى.

وفى ادارة مركز الفيوم فى الفترة الصباحية يوم السبت فى قرية سنوفر "عزبة عاشور" والاحد فى عزبة الدالى بقرية الزاوية وعزبة الجندى فى قرية بنى صالح والوحدة الصحية بقرية ابجيج ويوم الاثنين فى عزبة حسين اغا بقرية سيلا وعزبة العصارة فى سنوفر والوحدة الصحية بالاعلام ويوم الثلاثاء فى قرية اللاهون وعزبة ادوارد بالبسيونية والوحدة الصحية بالزاوية والوحدة الصحية فى بنى صالح ويوم الاربعاء فى عزبة يونس بقرية ابو عش وعزبة الشيمى بقرية ابو السعود والوحدة الصحية فى الزاوية ومنشاة كمال ويوم الخميس فى عزبة فراج بقرية هوارة والوحدة الصحية فى كفور النيل ومنشاة كمال ويوم الجمعه "فترة مسائية " فى الحديقة الدولية .

وفى ادارة سنورس الفترة الصباحية يومى السبت والاحد بالوحدة الصحية بقرية السعيدية ويوم الاثنين فى عزبة ضبط فى قرية بنى عثمان وعزب سنورس ويوم الثلاثاء فى قريى ترسا وابهيت وعزبة اغا بالتوفيقية ويوم الاربعاء فى قرية بيهمو والغريب فى الكعابى ويوم الخميس فى قرية السعيدية وعزبة سمعان بقرية نقاليفة ويوم الجمعه فى عزبة عبد الكريم فى سنورس.

وفى ادارة ابشواى فى الفترة الصباحية يوم السبت فى شركة المياة بمدينة ابشواى والاحد فى عزبة سرور فى قرية ابو شنب والاثنين فى مجلس المدينة وعزبة الاربعين فى قرية النصارية والثلاثاء فى طحاوى وابوشنب والاربعاء فى كاسح حسن وقصر منصور فى العلوية والخميس فى مكتب البريد والجمعه فى مسجد الحضانة فى ابشواى.

المبادرة فى طاميه

وفى ادارة طامية فى الفترة الصباحية فى مستشفى طاميه المركزى وقرية خليفة يونس يوم السبت ويوم الاحد فى مستشفى طامية وقرية البرانى والجمعية الزراعية فى البندر ويوم الاثنين فى مستشفى طامية المركزى وامام عمارة صبحى جميل فى البندر صباحا وفى الفترة المسائية فى منتجع الحياة ويو الثلاثاء فى مستشفى طامية وعزبة جلالة القبلية والبحرية بقرية قصر رشوان ويوم الاربعاء فى مستشفى طاميه وزهدى والحدادين بقرية دار السلام ويوم الخميس فى الفترة الصباحية فى مستشفى طاميه ومجلس المدينة والفترة المسائية فى نادى النصر ويوم الجمعة فى مستشفى طاميه وقرية ليالى العرب.

وفى ادارة مركز يوسف الصديق يوم السبت فى عزبة الفقى ويوم الاحد فى قرية الربع ويوم الاثنين فى عزبة الحمزاوى بقرية الحامولى ويوم الثلاثاء فى بطن اهريت ومجلس المدينة ويوم الاربعاء فى حنا حبيب ويوم الخميس فى دار عائشة بقرية الشواشنة ويوم الجمعه فى قرية شعلان .

وفى ادارة اطسا يوم السبت فى مجلس المدينة والاحد فى عزبة الميرغنى بالقاسمية والاثنين فى عزبة ابو ديهوم بالحسينية والثلاثاء فى قرية السعدة والاربعاء فى عزبة الكاشف فى قرية منشاة فيصل والخميس فى قرية سعداوى والجمعه فى المعصرة بابو صير.

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