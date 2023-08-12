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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مرتفع العروض الوسطى.. انخفاض في الحرارة وتلطيف للأجواء

مرتفع العروض الوسطى
مرتفع العروض الوسطى

مرتفع العروض الوسطى.. تشهد البلاد خلال هذه الفترة تحسن نسبي في الاحوال الجوية بعدما شهدت موجات حارة خلال شهر يوليو المنصرم والتي وصلت فيه درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية نتيجة التغيرات المناخية التي تًلقي بظلالها على العالم كافة وتؤدي إلى الارتفاع الغير مسبوق في الحرارة والتعرض لمنخفضات الهند الموسمي.

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مرتفع العروض الوسطى

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن تعرض البلاد لمرتفع العروض الوسطى مما يعمل على انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتلطيف الاجواء، وأيضًا تحسن نسبي في الاحوال الجوية. 

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مرتفع العروض الوسطى: 

مرتفع العروض الوسطى هو مرتفع جوي يصاحبه كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، تكون أكثر اعتدالًا من الكتل الهوائية المصاحبة للمنخفض الهند الموسمي، وهو يؤثر على البلاد خلال فصل الصيف والفصول الأخرى.

يعمل المرتفع على حدوث إنفراجة لكسر الموجة شديدة الحرارة التي رأيناها في يوليو الماضي.

يُسبب المرتفع تحسن في الطقس وإنكسار الموجة الحارة الي تقدم مرتفع العروض الوسطي وإنخفاض درجة حرارة الطبقات العليا نتيجة تكون منخفض جوي.

مرتفع العروض الوسطى.. 

يعمل المرتفع على حدوث نشاط للرياح على شواطئ ( العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط - بورسعيد ) لذا على المصطافين توخي الحذر.

يحدث نشاط للرياح علي مختلف الأنحاء مما تزيد الإحساس بتحسن في حالة الطقس ولكن تبقي الأجواء حارة حين التعرض للأشعة الشمس المباشرة.

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