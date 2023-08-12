توقيع الكشف الطبى على 900 مواطن بالقافلة المجانية بوادى فيران



بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وبالاشتراك مع مؤسسة راعى مصر للتنمية وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء

افاد الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بأنه قد تم تنفيذ قافلة طبية مجانية خلال يومى الخميس والجمعة 10 ، 11 اغسطس 2023 بالوحدة الصحية بالطرفة بمدينة سانت كاترين والوحدة الصحية بوادى فيران بمدينة ابو رديس

وقد تم خلال القافلة الكشف على 135 مواطن بعيادة الرمد وتم عمل 35 نظارة وتم الكشف على 239 مواطن بعيادة العظام وبعيادة الباطنة تم الكشف على 236 مواطن وتم الكشف على 222 مواطن بعيادة الجلدية و 9 اطفال بعيادة الاطفال

وتم اجراء تحليل سكر لعدد 61 مواطن باجمالي ما يقرب من 900 مواطن ، وقد تم توقيع الكشف واجراء التحاليل وصرف الادوية بالمجان