رضوي الشربيني تتعرض للتحرش اللفظي والسوشيال ميديا في حالة انقسام (شاهد)

بعد شهر كامل من الابتعاد عن الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الإعلامية رضوي الشربيني من جديد بعد أزمتها الأخيرة وتصريحها الصادم عن الرجال، ونشرت مقطع فيديو وضحت فيه بأنها تتعرض للتحرش اللفظي طوال الوقت، والأمر الذي أثار تعاطف الجماهير.

رضوي الشربيني

رضوي الشربيني تعرض للتحرش اللفظي

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع انستجرام أثناء لقائها بآحدى البرامج التلفزيونية، ووجهت لها أحد السيدات المتواجدات في البرنامج سؤال ألا وهو "هل تعرضتي للتحرش؟".

لترد عليها رضوي الشربيني قائلة: "اتعرض إلى التحرش اللفظي طوال الوقت بخلاف التحرش الآخر".

وسرعان ما انهالت عليها التعليقات الداعمة لها من قبل المتابعين والتي جاءت كالأتي، "للأسف مافي بنت ماتعرضت للتحرش اللفظي"، "انتي شجاعه وقوية وشكرا آنك اجبتي على السؤال"، "على قد انواع التحرش المنتشرة مؤخرا، صار التحرش اللفظي عبارة عن سلطة، نموت و نفنى و ما نخلص من هذا الموضوع بالعكس يزيد و يزيد كلما اقتربت مجتمعاتنا من العقلية الغربية".

بينما عارضها مجموعة من الرواد وهاجموها بسبب ملابسها حيث قالوا، " صرتوا زي الأجانب كلمكم تعرضتوا للتحرش وعملته منه قصة مناضلة"، "طبيعي بتتعرض للتحرش مادامها متبرجه بس لما تطبق الحجاب الاسلامي وتستر كل جسدها ولايظهر منه شي فما راح يتعرض لها احد ابد بس تظهر مفاتنها وماتبي احد يتحرش فيها".

رضوي الشربيني

أزمة رضوي الشربيني الأخيرة

تسببت الإعلامية رضوى الشربيني في حالة من الجدل والغضب الجماهير، إذ كتبت تويتة عبر حسابها الرسمي على تويتر، تصف فيها الرجال "بالخرفان"، والأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا الرجال يفتحون أبواب النيران عليها، إلا أن قررت مجموعة قنوات cbc تحول الشربيني للتحقيق.

رضوي الشربيني

مجموعة قنوات cbc تتخذ موقف ضد رضوي الشربيني

اتخذت مجموعة قنوات cbc موقفًا حازمًا ضد المذيعة الشهيرة وقالت في بيان رسمي " تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أية منصة من منصات القنوات".