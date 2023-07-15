فريدة سيف النصر تدافع عن رضوى الشربيني واختفاء الأخيرة يثير حيرة الجماهير

مع بداية شهر يوليو الجاري، تسببت الإعلامية رضوى الشربيني في حالة من الجدل والغضب الشديد للجماهير، بعد أن كتبت تغريدة على حسابها الشخصي على موقع تويتر، تصف فيها الرجال "بالخرفان"، والأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا الرجال يفتحون أبواب النيران عليها، إلا أن قررت مجموعة قنوات cbc تحول الشربيني للتحقيق.

فريدة سيف النصر تخرج عن صمتها وتدافع عن رضوى الشربيني:

خرجت الفنانة فريدة سيف النصر عن صمتها، ودافعت عن الإعلامية رضوى الشربيني، من خلال نشرها بوست عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك مرفق بفيديو للإعلامية الشهيرة.

كتبت قالت فريدة سيف النصر: “بتقول كلام صح جدًا ومحترمة ومحبوبة ومش صاحبتي ومعرفهاش وكانت بتهزر، مثلًا غلطت استظرفت، ياما ناس بتغلط أكثر من كده ليه ناخد المواضيع بقوة أكتر من حجمها، العفو عند المقدرة دي مش قضية دعارة مثلًا ولو أنهم بيرجعوا”.

رضوي الشربيني

وأضافت سيف النصر: "تعبت للي وصلت له وفاتحة بيتها، والله عفو يحب العفو يا جماعة، والنبي قال رفقًا بالقوارير، قطع العيش كبير عند ربنا، والست دي مالهاش في حاجة إلا شغلها، قولوا لا إله إلا الله وخلاص بقى، بحق الله، وأنا بعتذر بالنيابة عنها لكل الرجالة، آمين قولوا ربنا عفو".

بداية أزمة الإعلامية رضوى الشربيني:

"مش فاهمة ليه البنات مابتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه؟"، تغريدة كتبتها الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، تسببت في حالة من الجدل، وأثارت غضب الرجال، وسرعان ما انتشرت، حالة من الفوضى خصوصًا بعد تريقة الفتيات على الشباب، وانتشرت التعليقات الساخرة بين المؤيد لها والمعارض.

رضوي الشربيني

واتخذت مجموعة قنوات cbc موقفًا حازمًا ضد المذيعة الشهيرة وقالت في بيان رسمي " تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أية منصة من منصات القنوات".

رضوي الشربيني

اختفاء رضوى الشربيني عن الأنظار يسبب حيرة للجماهير:

بعد هذه الأحداث، حذفت رضوى الشربيني المنشور المثير للجدل، وقررت الابتعاد عن الأنظار وتجنب السوشيال ميديا هذه الفترة، إلا أن اختفائها سبب حيرة أكبر للمتابعين، ودشنوا هشتاج "ادعم رضوى الشربيني".

وعلق المتابعون على اختفائها المفاجئ قائلين: "رضوى_الشربيني أكتر إنسانة اعتبرتها قدوتي وأخدت منها القوة والشجاعة والأمل بعد اليأس من الحياة، قاومت واستمريت وبقيت اللى أنا عليه دلوقت ودايمًا بقول إن #رضوى_الشربيني قدوتي سندي اتعافيت معاكي يا رضوى"، "أكتر إعلامية محترمة متربية هى أختى وسندى كانت جنبي فى أصعب أوقات مرت عليا فى حياتى ربنا يباركلي فيكي يا حبيبي وميحرمنيش منك أبدًا أنا بحبك أوي أوي أوي يا رضوى استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه يا أجمل عوض من الله عز وجل ليه أنتِ نعم السند يا رضوى".

رضوي الشربيني