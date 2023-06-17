اتحاد أمل صيادلة مصر: نناقش آليات اختيار الصيدليات بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

قال الدكتور محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، إن نقابة صيادلة مصر إحدى أعرق النقابات المهنية فى مصر والعالم العربى وكانت دائماً حصناً منيعاً للمواطن المصرى وأمنه الدوائى وركيزة أساسية من ركائز الدولة فى المشاركة البناءة علمياً واقتصادياً واجتماعياً لدورها الحقيقى فى توفير الدواء المصرى الاَمن لجميع أفراد الشعب وتفعيل دور الصيدلى المصرى فى التنمية المستدامة ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية مصر 2030 وتطوير وتوطين صناعة الدواء المصرية التى أولاها فخامة الرئيس اهتماماً غير مسبوق.

أضاف «عصمت» أنه على مدار أربع سنوات انقضت عانى فيها صيادلة مصر من الفرقة والانقسام وبعد أن أصابنا وأصاب جميع صيادلة مصر ألماً وإحباطاً لعدم توفيق لمساعى صيادلة مصر فى الدعوة لانتخابات نقابية على كافة المستويات وفق رؤيتهم واجتهاداتهم المحمودة.

وأشار «عصمت» إلى أنهم مجموعة من الصيادلة المهمومين بشأن نقابتهم نبدأ من حيث انتهى الآخرون ونجدد الأمل لصيادلة مصر مرة أخرى وأن نحمل على عاتقنا اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات مدروسة وطرق جميع الأبواب وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات لإيضاح الصورة كاملة، وذلك لسرعة حل كافة القضايا والتحديات التى تواجه صيادلة مصر وعلى رأسها: رفع الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، والدعوة إلى إجراء انتخابات نقابية جديدة على كافة المقاعد والمستويات، ومناقشة آليات اختيار الصيدليات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل وهامش الربح الصيدلى داخل المنظومة، والتوصيف الوظيفى للصيادلة والتقلد مناصب قيادية.

وأوضح عصمت أنه تم عقد اجتماع مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات والتى يرأسها د. جمال الليثى مناقشة ملف التسعيرتين والأدوية منتهية الصلاحية وتم عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى أوصى بالاستجابة لمطالب صيادلة مصر وإنهاء الأزمة، كما تمت مناقشة أزمة تأخر تكليف الصيادلة دفعتى 2021 و2022 بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، الذى وعد بحل أزمة تكليف من الصيادلة، وتحديد خطة واضحة ومعلنة لتكليف الخريجين الجدد تجنباً لحدوث أزمات متكررة كل عام.

ونوه عصمت إلى أن قرار التسعيرتين قضى على اقتصاديات آلاف الصيدليات على مستوى الجمهورية، وأجبر الصيادلة على توفير نفس الدواء بأكثر من سعر ما خلق حالة من التخبط وأصبح الحفاظ على عدد العبوات من نفس الدواء فى الصيدلية حلماً لكل الصيادلة حتى لا يغلق وهو حلم صعب المنال ويتحقق فى حالة واحدة فقط أن يقوم الصيدلى بضخ أموال الاستدانة التى أصبحت تمثل ثقلاً آخر على الصيادلة خلاف ما نتج عنه التضخم ما تسبب فى رفع التكاليف لأكثر من الضعف مع ثبات الخصم الممنوح طبقاً لقرار التسعيرة ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢.