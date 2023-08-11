جهات التحقيق تستمع إلي أقوال مصابي حادث طريق الضبعة

تباشر جهات التحقيق، وإدارة المباحث في مديرية أمن الجيزة، لسماع أقوال مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة، الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، للوقوف على ملابسات الواقعة.

الأستماع إلي أقوال مصابي حادث طريق الضبعة

وفي وقت مسبق ، لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الضبعة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة نصف نقل أعلى الطريق بـ منطقة الصف

وفي واقعة اخري ، تعرض شخصان للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل أعلى الطريق بـ منطقة الصف ، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري قبل كوبري الإخصاص بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل أعلى الطريق بالصف، مما أسفر عن إصابة شخصين وهم مصطفى خليفة 19 سنة، وكريم عبد الله 17 سنة مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.