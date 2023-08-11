إصابة 3 سيدات وطفل في حادث انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيب 3 سيدات وطفل فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى بالقرب من قرية بهبشين دائرة مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف الفيوم الصحراوى بالقرب من قرية بهبشين دائرة مركز ناصر.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من كامليا ذكي صادق 38 سنه مصابة اشتباه كسر بالزراع الايمن وجروح وسحجات، وفاء محمد محمد 38 سنه مصابة واشتباه كسر بالزراع الايسر، مروان احمد معوض 7 سنوات

مصابة جرح قطعي باليد اليسري حوالي 2 سنة ، عويسيه محمد عبد الباسط 65 سنه مصابة اشتباة كسر بعظمه الترقوه،ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى