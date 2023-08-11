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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب شخصان بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بطريق بلبيس أبو حماد، بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بطريق بلبيس أبو حماد، بنطاق مركز أبو حماد، ما أسفر عن إصابة كل من "إبراهيم. م. م " 29 عاما، بخلع بالكتف الأيمن، و"أحمد. م. ق" 31 عاما، مصابا بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات المتحركة والمارة.

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