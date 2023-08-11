"مصر صح روما غلط".. «الموسيقيين» تعلق على أزمة حفل ترافيس سكوت بإيطاليا

انتشرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن إصابة 60 شخصًا نتيجة خروج الأمور عن السيطرة بحفل ترافيس سكوت في مسرح الكولوسيوم الإيطالي، ويعد الحفل البديل بعد إلغاء حفله في مصر الذي كان من المقرر أن يفتتح خلاله ألبومه الرابع «Utopia».

ترافيس سكوت

الموسيقيين تعلق على أزمة حفل ترافيس سكوت بروما

علق الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أزمة حفل ترافيس سكوت التي وقعت بروما، وإصابة 60 شخصًا نتيجة لرزاز الفلفل.

قال المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية: "يجب أن نتذكر دوما أن للجميع وجهة نظرهم الخاصة وخلفياتهم المختلفة، وقد لا يتفق الجميع معنا في كل الأمور، وهذا أمر طبيعي، لذلك فإنه من الواجب علينا هو احترام تلك الاختلافات والتعايش معها بروح منفتحة ومسامحة مع الأخذ في الاعتبار عدم التجريح أو الإهانة، ونترك للمسؤولين ممارسة عملهم، متحملين في ذلك نتيجة قراراتهم".

وتابع محمد عبدالله حديثة :" ونحمد الله أن قرار النقابة كان صائبا، حاولنا أن نتجنب هذا المشهد المؤسف أن يحدث في بلادنا، ستر الله كان حاميا لنا".

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت

أحداث شهدتها الجماهير بحفل ترافيس سكوت بروما

أكدت تقارير أجنبية أن سكان روما شعروا بهزات شبيهة بالهزات الأرضية، نتيجة حماس الجمهور وأعلنت خدمة الإطفاء الإيطالية، بأنها تلقت مئات المكالمات، من السكان يخشون وقوع زلزال في العاصمة الإيطالية، نتيجة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين قفزوا، صعودًا وهبوطًا على الأرض أثناء حضورهم الحفل.

ترافيس سكوت

كما طلبت إدارة الحفل من الأطباء الموجودين علاج 60 شخصًا أصيبوا بتهيج العين والحنجرة بعد استخدام معجب رذاذ الفلفل ورشه على الجمهور، مما أدى إلى اندفاع الحشد بشكل خطير وخرجت الأمور عن السيطرة.

وقالت إدارة الحماية المدنية في مدينة روما الإيطالية، بأنها حاولت علاج شاب يبلغ من العمر 14 عامًا، أصيب بعد صعوده جدار زائف لمشاهدة الحفل مجانًا، ليقع من على ارتفاع أربعة أمتار أي ما يعادل 13 قدمًا، لينقل بعدها إلى المستشفى للعلاج.

ترافيس سكوت

وكشفت الشرطة الإيطالية، بأنها تلقت مئات المكالمات الهاتفية، من السكان يفيدون بأنهم لا يستطيعون النوم بسبب الإزعاج الذي سببه حفل ترافيس سكوت، ويجب إيقاف الحفل على الفور.