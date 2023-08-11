لحظات مرعبة عاشها الجمهور في حفل «ترافيس سكوت»|شهود عيان يروون التفاصيل (شاهد)

حالة من القلق والخوف سيطرت على حفل مغني الراب العالمي ترافيس سكوت، يوم الثلاثاء الماضي في سيرك ماكسيموس، في العاصمة الإيطالية روما، بعدما تم إلغاء حفله في مصر، الذي كان من المقرر أن يفتتح خلاله ألبومه الرابع «Utopia»، بدأ المطرب حفله في الموقع الأثرى بالعاصمة الإيطالية، الذى كان سابقًا ميدان سباق العربات للإمبراطورية الرومانية، أمام حشد كبير تكون من 60 ألف معجب، وكانت الدنيا على ما يرام في البداية، إلا أنها خرجت عن السيطرة تمامًا وأصيب 60 شخصًا.

ترافيس سكوت

انتشرت مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيها بعض الحاضرين وهم يتزاحمون ويتسلقون الحواجز، ما أدى إلى إصابة 60 شخصًا بأعراض خفيفة من التسمم، مع تهيج العينين والحلق، بعد أن بدأت إثارة الشغب فى الحفل، عقب ظهور خاص للفنان كاني ويست، وقام شخص بـ رش رذاذ الفلفل بين الحاضرين الذين كانوا يتسلقون الحواجز.

THANK GOD (LIVE) 🤎 pic.twitter.com/QWnT2wD6Jt — TRAVIS SCOTT FANS 🔥 (@LaflameScott) August 8, 2023

إدارة الحفل تطلب تدخل الأطباء فورًا:

طلبت إدارة الحفل بتدخل الأطباء المتواجدين بموقع حفل مغني الراب ترافيس سكوت، وتقديم الرعاية الطبية كافة للمصابين بعد إصابتهم بتهيج العين، بسبب رذاذ الفلفل الذي جرى رشه من قبل أحد الحاضرين أثناء الحفل الموسيقي.

كما حاول الأطباء إنقاذ صبي يبلغ من العمر 14 عامًا داخل الحديقة الأثرية، بعد أن صعد على شرفة تل بالاتين، لمشاهدة الحفل، متهربًا من ضوابط المراقبة، وسقط من أعلى السور.

ترافيس سكوت

سرعان ما توجهت الشرطة إلى حفل ترافيس سكوت للتحقيق في الموضوع، وتبيَّن أن سبب التسمم يرجع إلى قنبلة دخان ألقيت على الحشد مع عدم التعرف على هوية المسئولين عن الفعل.

ترافيس سكوت

شهود عيان يرون تفاصيل حفلة ترافيس سكوت في إيطاليا:

قال أحد المصابين بالحفل: “إنه شعر بالاختناق بعد رش الرذاذ ما جعله يحاول تسلق الحواجز في محاولة للابتعاد عن استنشاقه، بحسب شبكة «راي أونو» الإيطالية”.

قالت أحد رواد موقع تويتر بأنها شعرت باهتزاز ممتلكاتها داخل المنزل، ونشرت تويتة عبر حسابها الرسمي قائلة: «هل أحد شعر بزلزال روما؟ أم حلمت به؟»، واصفة الحدث بأنه زلزال قوي ضرب إيطاليا من توافد الحشد داخل الحفل.

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت

مطالبات بعد إقامة الحفلات في الأماكن الأثرية:

بعد الضجة الكبيرة الذي شاهدها أهالى روما، عقب الانتهاء من حفل ترافيس سكوت، بدأ القلق يسيطر على السكان من إقامة العروض الحية في المكان والتي تتسبب في إلحاق الضرر بالموقع القديم، وأنشأوا حملة لوقف جميع الأحداث المستقبلية هناك.

ترافيس سكوت

دعت ألفونسينا روسو، مديرة منتزه الكولوسيوم الأثري، وزير الثقافة الإيطالي، إلى إنهاء جميع العروض المستقبلية في الموقع، قائلة : "إنه ليس ستادًا، ولا قاعة للحفلات الموسيقية، هذه الحفلات الموسيقية الضخمة لموسيقى الروك تعرضها للخطر، بما في ذلك تل بالاتين القريب يجب إقامة حفلات موسيقى الروك في الملاعب حتى لا تعرض السلامة العامة للخطر".