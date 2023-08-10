وزير الثقافة الإيطالي يخوض جدلا حول حفل ترافيس سكوت.. «لم يلتزم بالقوانين»

كان الجمهور الإيطالي على موعد مع حفل ترافيس سكوت في روما في سيرك ماكسيموس، يوم 8 أغسطس الجاري، ويعد هذا أولى حفلاته الغنائية بعد إلغاء حفله في مصر الذي كان من المقرر إقامتها يوم 28 يوليو علي سفح الأهرامات، ووصل عدد الحاضرين لحفلته في روما إلى 60 ألف شخصًا، ولكن شهد الحفل العديد من الأحداث التي جعلت سكوت في مرمي الانتقادات من جديد ومطالبات من الشعب الإيطالي بإلغاء جميع الحفلات الموسيقية المستقبلية في الأماكن الأثرية.

ترافيس سكوت

الشعور بهزات أرضية وإصابة 60 شخصا في حفل ترافيس سكوت

كانت الأمور على ما يرام في بداية الحفل، إلا أنها خرجت عن السيطرة، وبدأت إثارة الشغب خاصة بعد ظهور المغني كاني ويست، وقام شخص الحفل برش رذاذ الفلفل، ما أسفر عن إصابة العشرات من الحضور ونحو 60 في حاجة إلى الرعاية الطبية.

كما أعلنت إدارة الحماية المدنية في مدينة روما الإيطالية، عن إصابة شاب يبلغ من العمر 14 عامًا، بعد سقوطه من ارتفاع أربعة أمتار، حيث حاول صعوده جدارا زائفا لمشاهدة الحفل مجانًا.

وبحسب المصادر شعر سكان المدينة بهزات شبيهة بالهزات الأرضية بسبب حماس الجمهور وتفاعله الكبير مع ترافيس سكوت.

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت

وزير الثقافة الإيطالي في مرمى الانتقادات بسبب ترافيس سكوت

دخل وزير الثقافة الإيطالي في جدل كبير حول حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، وقال إن المكان "غير مناسب" لمثل هذا الحدث، موضحًا أن سيرك ماكسيموس استضاف دائمًا حفلات موسيقية، كبيرة وصغيرة ، ومناسب لاستضافة جميع الأحداث، ولكن حفل سكوت كان العدد مبالغ فيه.

ترافيس سكوت

قال وزير الثقافة الإيطالي، سانجيوليانو، :"كنا بحاجة إلى مكان أكثر ملاءمة لعرضه والعاصمة لديها الكثير لتقدمه، والمتطلبات الفنية لا سيما تلك التي تلزم المنظمين بتذكير فناني الأداء بعدم تحريض الجمهور على القفز في نفس الوقت، ولكن لم يلتزم بها سكوت الذي انضم إليه على خشبة المسرح كاني ويست في ظهور مفاجئ.

ترافيس سكوت

مطالب بإلغاء الحفلات الموسيقية بالأماكن السياحية

بعد انتهاء الحفلة، بدأ سكان روما في القلق، أنشأوا حملة لوقف جميع الأحداث المستقبلية هناك والتي تتسبب في إلحاق الضرر بالمواقف الأثرية.

ودعت ألفونسينا روسو، مديرة منتزه الكولوسيوم الأثري، إلى إنهاء جميع العروض المستقبلية في الموقع، قائلة :" إنه ليس استادًا ، ولا قاعة للحفلات الموسيقية، هذه الحفلات الموسيقية الضخمة لموسيقى الروك تعرضها للخطر، بما في ذلك تل بالاتين القريب يجب إقامة حفلات موسيقى الروك في الملاعب حتى لا تعرض السلامة العامة للخطر".

ترافيس سكوت