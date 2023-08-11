عبد الله الكعبي: الزمالك قدم أداءً جيدًا أمام النصر.. الهلال الأقرب لحصد البطولة العربية "خاص "

عبد الله الكعبي أحد الإعلاميين العرب، استطاع أن يفرض نفسه على الساحة الرياضية في المنطقة بآرائه المميزة، خصوصًا المتعلقة بملف كرة القدم المصرية.

أكد الإعلامي الإماراتي عبد الله الكعبي مقدم برنامج سوالف رياضية، أن بطولة كأس ملك سليمان للأندية نجحت بكل المقاييس خلال نسختها الأولى والتي تقام حاليًا بالسعودية.

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قال عبدالله الكعبي في حوار خاص لبوابة "الوفد الالكترونية"، أن انضمام نجوم عالميين مكسب كبير للدوري السعودي والكرة العالمية خلال الفترة الحالية.

الإعلامي عبد الله الكعبى

جاء نص الحوار كالتالي

ما تقييمك لبطولة كأس الملك سليمان للأندية في النسخة الأولى؟

_البطولة ناجحة بكل المقاييس، ولكن أغلب الفرق لم تكن جاهزة فنيا، وظهر تفوق سعودي كبير من حيث الصفقات العالمية التي أٌتت بالفرق الشاسع بين الأندية الآسيوية والأفريقية بالوقت الحالي.

أسباب تطور الكرة الآسيوية في الوقت الحالي؟

شهدت تطور الكرة الآسيوية، تطور كبير عن الكرة الأفريقية لعدة أسباب، السبب الأول عامل وجود اللاعبين، والسبب الثاني استقطاب أجانب على أعلى مستوى، والسبب الثالث الفروقات الفنية والبنية التحتية، وأخيرًا قلة الأخطاء التحكيمية على عكس ما نرى في القارة الأفريقية.

ما رأيك في انضمام الكثير من النجوم العالميين بالدوري السعودي ؟

رأي انضمام النجوم العالميين للدوري السعودي مكسب كبير للدوري السعودي والكرة العربية، أرى أن دوري روشن خلال هذا الموسم من أقوى الدوريات في العالم عقب نجاح استراتيجية القائمين على الدوري السعودي، أصبحت القنوات العالمية ترغب في الحصول على بث المباريات الدوري السعودي لمشاهدة المباريات بعد انضمام نجوم العالم.

من سيكون النجم الأفضل الذين انضموا بالدوري السعودي؟

_من وجهة نظري حاليًا أن إيفر بأنيجا لاعب فريق الشباب السعودي أفضل لاعب أجنبي من حيث ثبات المستوى حيث قدم اللاعب مستويات مميزة مع الفريق السعودي خلال المواسم السابقة أما في هذا الموسم الجديد في أن الصربي ألكساندر ميتروفيتش في حاله انضمامه للهلال السعودي سيصبح قوة ضاربة للزعيم السعودي بجانب كريم بنزيما مع الاتحاد والنجم البرتغالي رونالدو مع النصر بجانب لاعبين كبار.

ما رأيك في مباراة الزمالك والنصر السعودي؟

فريق الزمالك قدم مستوى طيبا أمام فريق النصر السعودي، حيث أن الزمالك في المشاركات الخارجية يٌقدم مستوى مغاير على الرغم من التخبطات الإدارية والفنية، الزمالك قدم وجهًا طيبًا للكرة المصرية.

توقعاتك من الأقرب لحصد بطولة كأس ملك سلمان للأندية بين الهلال والنصر السعودي؟

ستكون مباراة صعبة على الجانبين وصعب التوقع فيها لأن المباراة تشهد ندية قوية بين الفريقين، ولكن أعتقد أن الهلال السعودي الأقرب لحصد بطولة كأس ملك سليمان للأندية العربية لأن الزعيم فريق مٌتمرس والممثل الأول للمملكة العربية السعودية على المستوى الخارجي .

ما رأيك في انضمام أندريس إنييستا للدوري الإماراتي ؟

أندريس إنييستا لعب 17 مباراة حتى الآن لعب فيهم 38 دقيقة، أعتقد لا يقدم الإضافة الفنية لنادي الإمارات، إنييستا اسم لا نختلف عليه كجانب معنوي ولا نختلف على مستواه الفني ولكن لا أعتقد أنه يقدم الإضافة الفنية للفريق الإماراتي.

في سياق مٌتصل، يستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره النصر السعودي مساء غد السبت في نهائي كأس الملك سليمان للأندية العربية ومن المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.