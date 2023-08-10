الشعور بهزة أرضية وإزعاج السكان.. كوارث حفل ترافيس سكوت بروما

شهد حفل ترافيس سكوت، بمنطقة سيرك ماكسيموس، بمدينة روما، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي كبديل عن حفله في مصر والذي تم إلغاؤه الشهر الماضي، الكثير من الأحداث المثيرة للجدل والذي جعلته محط الأنظار من جديد وتعرض لانتقادات لاذعة، وطلب الشعب الإيطالي منع إقامة الحفلات في الأماكن الأثرية.

ترافيس سكوت

أحداث شهدها حفل ترافيس سكوت بروما:

الشعور بهزة أرضية بسبب الحفل:

شعر سكان مدينة روما بهزات شبيهة بالهزات الأرضية بسبب حماس الجمهور وتفاعله الكبير مع حفل ترافيس سكوت، وهذا ما أكدته خدمة الإطفاء الإيطالية، إذ قالت بأنها تلقت مئات المكالمات، من السكان المعنيين، الذين يخشون وقوع زلزال في العاصمة الإيطالية، نتيجة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين قفزوا، صعودًا وهبوطًا على الأرض أثناء حضورهم الحفل.

ترافيس سكوت

إصابة 60 شخصًا ونقلهم إلى المستشفى:

احتاج 60 شخصًا في الحفلة الموسيقية إلى علاج طبي لتهيج العين والحنجرة بعد استخدام معجب رذاذ الفلفل ورشه على الجمهور، مما أدى إلى اندفاع الحشد بشكل خطير وخرجت الأمور عن السيطرة.

ترافيس سكوت

سقوط شاب من ارتفاع 4 أمتار:

أعلنت إدارة الحماية المدنية في مدينة روما الإيطالية، عن إصابة شاب يبلغ من العمر 14 عامًا، بعد صعوده جدارًا زائفًا لمشاهدة الحفل مجانًا، ليقع من على ارتفاع أربعة أمتار أي ما يعادل 13 قدمًا، لينقل بعدها إلى المستشفى للعلاج.

ترافيس سكوت

إزعاج سكان روما:

كشفت الشرطة الإيطالية، بأنها تلقت مئات المكالمات الهاتفية، من السكان المحليين إنهم لا يستطيعون النوم بسبب الإزعاج الذي سببه حفل ترافيس سكوت، ويجب إيقاف الحفل على الفور.

ترافيس سكوت

مطالبات بإلغاء الحفلات الموسيقية في الأماكن التاريخية:

عقب حفل ترافيس سكوت المثير للجدل، أنشأت حملة لوقف جميع الأحداث المستقبلية هناك والتي تتسبب في إلحاق الضرر بالمواقف الأثرية.

ودعت ألفونسينا روسو، مديرة منتزه الكولوسيوم الأثري، إلى إنهاء جميع العروض المستقبلية في الموقع، قائلة: "إنه ليس استادًا، ولا قاعة للحفلات الموسيقية، هذه الحفلات الموسيقية الضخمة لموسيقى الروك تعرضها للخطر، بما في ذلك تل بالاتين القريب يجب إقامة حفلات موسيقى الروك في الملاعب حتى لا تعرض السلامة العامة للخطر".

ترافيس سكوت

عودة كاني ويست إلى الغناء:

فاجأ مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت الجمهور بعودة كاني ويست في الحفل، وقال سكوت: "ليس هناك كاني ويست من دون ترافيس سكوت، وليس هناك ترافيس سكوت من دون كاني ويست"، وصعد النجم المثير للجدل ليؤدي معه عددًا من الأغاني.

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت