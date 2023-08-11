غدًا.. الحكم على المتهم بقتل شخص فى القليوبية

تصدر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية، غدا السبت، حكمها على متهم صدر ضده حكم المؤبد غابيا، لاشتراكه مع 4 آخرين في قتل شخص لخلافات بينهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد رضوان، وأمين سر هاني خطاب.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 25581 لسنة 2017 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1971 لسنة 2017 كلى جنوب بنها، أنه في يوم 23/ 11 2017، قام أبو العنين الليثي كمال، وشهرته منص ومقيم عزبة عثمان، قسم أول شبرا الخيمة، ارتكب الجريمة بالاشتراك مع 4 متهمين آخرين.

كمل أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم وآخرين قتلوا عمدا المجنى عليه عادل محمد سيد رمضان مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر خلاف سابق بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء محل الاتهامات التالية: بأن تربصوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه بعد قيام المتهم الأول باستدراجه إليه، وما أن ظفروا به حتى عاجله المتهمين من الأول إلى الخامس بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة آنفة البيان، فأصابوه في أنحاء مختلفة من جسده محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه حال وجود المتهمين السادس والسابع بمسرح الجريمة للشد من أزرهم.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة - مسدسات - بغير ترخيص، وسلاحا ناريا غير مشحن - فرد خرطوش - وذخائر مما تستخدم بالأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

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المناصب التى شغلها مدير أمن القاهرة

اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة شغل عدة مناصب أمنية بقطاعات الأمن منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019.

شغل اللواء أشرف الجندى مديرأمن القاهرة، عدة مناصب، حيث عمل بقطاع الجوازت والهجرة، ثم التحق بمباحث القاهرة، ونائب مدير المباحث، ثم مدير لمباحث القاهرة، ومدير أمن الإسكندرية، ثم مدير لأمن القاهرة عام 2019.