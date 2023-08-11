غدًا.. محاكمة 22 متهمًا بـ"الهيكل الإدارى للإخوان"

تنظرالدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت تأجيل نظر محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميًّا بـ"الهيكل الإدارى للإخوان".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، إذْ تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدارى لجماعة الإدارى وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.



وفى سياق آخر"الداخلية تعتمد حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة":

اعتمد االواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، لضخ دماء جديدة للمواقع الشرطية مع مراعاه الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية.

كشف اللواء أشرف الجندى الكثير من الجرائم التى شغلت الرأى العام أبرزها عصابة مدينة نصر، وكشف غموض "مذبحة الزمالك"، و"مذبحة الرحاب" بعد العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة داخل فيلا، وأيضًا القبض على الكثير من الخلايا الإجرامية لقب بـ"الجنرال" نتيجة جهوده فى قطاع المباحث.

المناصب التى شغلها مدير أمن القاهرة:

اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة شغل مناصب أمنية عدة بقطاعات الأمن منذ تخرجه في كلية الشرطة، إذْ عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرًا لأمن الإسكندرية، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019.

شغل اللواء أشرف الجندى مديرأمن القاهرة، مناصب عدة، إذْ عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث القاهرة، ونائب مدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث القاهرة، ومدير أمن الإسكندرية، ثم مديرًا لأمن القاهرة عام 2019.