سفير روسيا في لندن: موقف دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يخدم ما تريده أمريكا (شاهد)

أكد سفير روسيا بلندن، أندريه كيلين، أن بلاده ترى موقف كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يخدم بشكل تام ما تريده أمريكا من الصراع الروسي الأوكراني، ويصعب الحديث عن حد فاصل عن مواقف الاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة، فكلهم يحاولون بأن تتكبد روسيا خسائر كبيرة.

وأضاف "كيلين"، خلال لقاء ببرنامج «"لقاء خاص" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تكبدت خسائر اقتصادية هائلة بعد دخولها في حالة الاستعداء مع روسيا، فالاقتصاد الأوكراني هبط بما يعادل 34%، كما أن التضخم يقترب من 40%.

وأشار إلى أن هناك ركود في مجال الصناعة بما يعادل 34%، وفي مجال الاقتصاد الزراعي بنحو من 30 إلى 35% ويمكن القول الآن بأن نسبة دخل الأوكراني يدفع لأمريكا والدول المشاركة الأخرى في الصراع.

سفير روسيا بلندن: أمريكا تمتلك قدرات مالية هائلة لا تقارن ببريطانيا

وأكمل كيلين أمريكا تمتلك قدرات مالية هائلة لا تقارن ببريطانيا، مع ذلك تحاول بريطانيا أن تأخذ موقعاً ريادياً لتقديم الدعم لأوكرانيا كما تحاول بريطانيا وأمريكا جر دول أخرى مثل هذا الدعم.

وأوضح أن بريطانيا تعتبر من الدول المبادرة دائما في تغذية الصراع الروسي الأوكراني، لذلك فهي لا تنظر لأي مبادرة من المبادرات الصينية بشكل جدي.

وواصل كيلين أنه حول الدعم السخي لأوكرانيا وخاصة من بريطانيا يمكن ملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بدأوا بعملية تغذية العداء الأوكرانيين للروس في وقت سابق قبل عام 2014 خلال الثورة الأوكرانية.

وفي سياق آخر، أعلنت أوكرانيا عن فتح ممرات مؤقتة في البحر الأسود للسفن التجارية التي تبحر من وإلى موانئ تشورنومورسك وأوديسا ويوجني، حيث أن المرور سيكون تحت طائلة مسؤولية "ربان السفينة ومالكها".

ووفقًا لتقرير بحرية القوات الأوكرانية، فقد "حذرت كييف من استمرار وجود تهديد عسكري وخطر الألغام، وبالتالي، سيسمح بمرور السفن التي يؤكد مالكوها وقباطنها رسميا استعدادهم للإبحار في هذه الظروف".

وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو، عندما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها.