غدًا.. نظر طعون مرتضى منصور فى سب وقذف الخطيب

تنظر محكمة النقض، غدًا السبت نظر 4 طعون مقدمة من مرتضى منصور، وذلك على أحكام غرامة بقيمة 162 ألف جنيه، فى قضايا سب وقذف، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى.

تفاصيل قضية مرتضى منصور فى سب وقذف الخطيب

وكانت محكمة النقض، قد رفضت طعنين مقدمة من مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق وتغريمه مبلغ مساو لقيمة الغرامه وذلك في الطعون المقدم منه على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب - رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمستشار محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، ومايسه محمود حمدي، وشقيقتها ملكة، في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ سيدة نادي الزمالك، والصادر فيها أحكاماً بالغرامة والتعويض لصالح المجني عليهم بقيمة 162 ألف جنيه كما أجلت المحكمة باقي الطعون لجلسة 12 اغسطس المقبل .

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بتغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض 15 ألف جنيه، عن كل قضية في عدد 6 قضايا مقامه ضده لاتهامه بارتكاب جرائم السب والقذق، وخدش الحياء العام، وتم تأييد الأحكام في القضايا الستة من قبل محكمة جنح مستأنف العجوزة.

تضمنت الطعون المقدمة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الطعن رقم 14368 لسنة 13 قضائية، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14369 لسنة 13 قضائية، مطعون ضده محمد عثمان، والطعن رقم 14370، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14371، مطعون ضده الكابتن محمود الخطيب، والطعن رقم 14372، مطعون ضده محمد عثمان، والطعن رقم 14373، مطعون ضده ملكة محمود حمدي ومايسه محمود حمدي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق، عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم السب والقذف، في حق الخطيب ومستشار النادي الأهلي.

في حين كشفت أوراق القضية التي أقامتها مايسه محمود حمدي وشقيقتها ملكة، عضوا نادي الزمالك في القضية المعروفة إعلامياً بـ سيدة نادي الزمالك، ارتكابه جريمة الفعل الفاضح بأن قام بإصدار أصوات من فمه وهي أصوات مستهجنه اجتماعيا ومرفوضة وتمثل خدشًا للحياء العام.

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المناصب التى شغلها مدير أمن القاهرة

اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة شغل عدة مناصب أمنية بقطاعات الأمن منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019.

شغل اللواء أشرف الجندى مديرأمن القاهرة، عدة مناصب، حيث عمل بقطاع الجوازت والهجرة، ثم التحق بمباحث القاهرة، ونائب مدير المباحث، ثم مدير لمباحث القاهرة، ومدير أمن الإسكندرية، ثم مدير لأمن القاهرة عام 2019.